পাঠকের ছবি (২৫ জানুয়ারি ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
১ / ১০
ঘুম তো ভাঙতে চায়নি। তবু উঠে গেল। আবার ঘুমিয়ে গেল। কী আরামের ঘুম! ঝুঁকি আছে। পৃথিবীতে যত ঝুঁকি, তত বড় প্রাপ্তি। শুধু বিশ্বস্ততার মর্যাদা রাখতে পারলেই হলো। কয়েকবার উঠলেও কামড় দেওয়ার কোনো প্রবণতা ছিল না। প্রায় প্রতিদিনই দেখা হয় এর সঙ্গে। চট্টগ্রাম থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
২ / ১০
ধান কাটা শেষ হয়ে গেছে। মাঠে গরু চরছে। শাকচর ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। ছবি: হা্সান ইমাম
৩ / ১০
শহুরে জীবনে একটুকরা ব্যস্ততা। সাহেব বাজার, রাজশাহী। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সাদিয়া আলম রূপন্তী।
৪ / ১০
বোরো মৌসুমে ধানের চারা রোপণ করতে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকেরা। হালকা মিষ্টি রোদে কৃষকেরা আনন্দ নিয়েই চারা রোপণের কাজ করে যাচ্ছেন। মহেশপুর, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ছবি: রাজু আহমেদ রকি
৫ / ১০
ভিড়ের হৃৎস্পন্দনের ওপর দিয়ে এক উঁচু পথের যাত্রা। শাহবাগ, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: এস এম এম মুসাব্বির উদ্দিন
৬ / ১০
শীতে হাকালুকি হাওরে যখন পানি থাকে না, তখন শর্ষে চাষ হয়। ছবিটি ২২ জানুয়ারি ২০২৬ তোলা।ছবি: মো. তোফায়েল আহাম্মদ
৭ / ১০
প্রতিবছরের মতো এবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ হলে মহাসাড়ম্বরে বিদ্যা ও আরাধনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পূজার আয়োজন করা হয়েছিল। চারুকলা অনুষদ এই ভাসমান বৃহৎ সরস্বতী দেবীর মূর্তিটি তৈরি করেছেছবি: মো. রায়হানুল হক
শর্ষে ফুলের সৌন্দর্যের মুগ্ধতায়। ছবিটি সম্প্রতি ভোলা থেকে তোলাছবি: সুদীপ্ত কুমার দাস
১০ / ১০
ভারী বোঝার ভারসাম্য রক্ষায় ভ্যানের দুই পাশে যুক্ত করা হয়েছে বিশেষ বিয়ারিং চাকা। জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে শ্রমজীবী মানুষের এমন সৃজনশীল কারিগরি নজর কাড়ছে সবার। মধ্যপাড়া ভরমোহনী, সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ছবি: সুমন পাল