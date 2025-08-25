পাঠকের ছবি (২৫ আগস্ট ২০২৫)

ছবি

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

গ্রামবাংলার মেঠো পথ ধরে হাঁটতে গেলে এভাবেই মাটির সড়কজুড়ে পাটকাঠি রোদে শুকানোর দৃশ্য চোখে পড়ে। পাটকাঠির সোঁদা গন্ধে মনটা এ সময় বিগলিত হয়ে পড়ে। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলা থেকে ২৩ আগস্ট তোলা
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
শরতের আকাশ। হাজিরপাড়া, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর। ২৫ আগস্ট ২০২৫
ছবি: হাসান ইমাম
আউশ ধান রোপণের জন্য বীজতলা থেকে ধানের চারা তুলছেন এক গৃহবধূ। মেহার, চান্দিনা, কুমিল্লা, ২৫ আগস্ট ২০২৫
ছবি: ওসমান গনি
প্রকৃতির নানা রঙের মেলায় কাঠগোলাপ যেন সাদা রঙের সৌন্দর্যকেই পরিপূর্ণভাবে মেলে ধরেছে নিজস্ব কাঠামোয়
ছবি: রেজওয়ানা রিপা
কক্সবাজারের মেরিন ড্রাইভে অসাধারণ সুন্দর একটি স্থান হলো কাঁকড়া সৈকত। সৈকতসংলগ্ন ঝাউবনে ভ্রমণের সময় যেখানে–সেখানে প্লাস্টিকসহ নানা ময়লা–আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা যায়, যা একেবারেই কাম্য নয়। ছবিটি ২০ আগস্ট ২০২৫–এ তোলা
ছবি: রিয়াদুল আহসান নিপু
খেতে পৌষ ধানের চারা রোপণ করছেন কৃষিশ্রমিকেরা। চান্দিনা, কুমিল্লা, ২৫ আগস্ট ২০২৫
ছবি: ওসমান গনি
বগুড়ার ধুনট–গোসাইবাড়ী সড়কের বেহাল অবস্থায় যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন বলে মনে করেন স্থানীয় লোকজন। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: কারিমুল হাসান
বাজারে আখ আসতে শুরু করেছে। কিছুদিন পর জমির আখ বিক্রির উপযোগী হবে। গরুর খাল–সংলগ্ন, চররমণীমোহন, লক্ষ্মীপুর সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: হাসান ইমাম
গ্রাম্য হাট শেষে গ্রামের মেঠো পথে বাড়ি ফেরা। পশ্চিম বলিয়াদহ, ইসলামপুর, জামালপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. জুবাইনুর রহমান
চারদিকে অফুরান জলরাশি, কোথাও ডাঙা নেই। ক্লান্ত শরীরে তাই হাওরের মধ্যে জেগে থাকা গাছেই হয়তো বিশ্রাম নিচ্ছে ছোট্ট এই অচিন পাখি। এক ফ্রেমে দুটি জীবনযুদ্ধ। পানির তোড়ে টিকে থেকে গাছটির চলছে বাঁচার লড়াই আর পানির মধ্যে ক্লান্ত দেহকে শান্ত ছোট্ট পাখির নীড়ে নীড়ে ফেরার লড়াই। টাঙ্গুয়ার হাওর, সুনামগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. আল–আমিন মাসুদ
