পাঠকের ছবি (২ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

ভাদ্র মাসের তালের পিঠা খেতে দারুণ মজা। গাছপাকা তাল পড়ে আছে পানিতে। বলিয়াদহ, ইসলামপুর, জামালপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. জুবাইনুর রহমান
পৌষ ধান রোপণের জন্য জমির আগাছা পরিষ্কার করছেন একজন নারী। মেহার, চান্দিনা, কুমিল্লা, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: ওসমান গনি
মধু সংগ্রহে ব্যস্ত দুর্গাটুনি। মহেশ্বরপাশা, খুলনা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. নাজমুল হাসান
শিশুদের শৈশব: সবুজ গ্রামবাংলার মাঠে। চকরিয়া, কক্সবাজার। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: রোকনুজ্জামান আনান
শরতের নীল আকাশ, শুভ্র মেঘ ও প্রমত্ত পদ্মা! দর্শনার্থীদের মন ভালো করতে এমন দৃশ্যই যথেষ্ট। ছবিটি সম্প্রতি মুন্সিগঞ্জের মাওয়া ঘাট থেকে তোলা
ছবি: মো. রায়হানুল হল
নিজের সৌরভ, সৌন্দর্যে মানুষকে বিমোহিত করা ফুলের ধর্ম। ফুল ভালোবাসে না, এ রকম মানুষ পৃথিবীতে বোধ হয় কেউ নেই। কাঠগোলাপগাছে ফুল ফুটে আছে। সাইফিয়া দরবার শরীফ, চররমনীমোহন ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: হাসান ইমাম
একসময় আমাদের গ্রামের বাড়ির বনভিটায় অনেক তালগাছ ছিল। আমরা ভাদ্র মাসের খুব ভোরে তালগাছের নিচ থেকে রাতে পড়ে থাকা তাল কুড়াতাম। গাছপাকা তালের ঘ্রাণে তখন চারদিক ম–ম করত। তালের সাথে গুড় আর নারকেল মিশিয়ে বিভিন্ন ধরনের পিঠা ও তালের পায়েসের আয়োজন করা হতো। সেসবই এখন মাত্র স্মৃতি। পড়ন্ত বিকেলে একটি গ্রামের মেঠোপথ ধরে হাটতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল অনেকগুলো তালগাছ। গাছে এখনো অনেক তাল রয়েছে। মুন্সিগঞ্জের বানিয়াবাড়ি যাওয়ার পথে মেঠো পথ থেকে ১ সেপ্টেম্বর বিকেলে ছবিটি তোলা
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
