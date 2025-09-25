পাঠকের ছবি (২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
১ / ৮
আগেকার দিনে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ঘুম থেকে উঠে ছুটে যেত শিউলি ফুল কুড়াতে। শিশিরভেজা ঘাসের ওপর ছড়িয়ে থাকত সাদা-কমলা শিউলি। আঁচল ভরে শিউলি কুড়ানো আহা কী মনোরম দৃশ্য! হঠাৎ একটা সময় এল সাদা-কমলা শিউলির ঘ্রাণ আর মানুষেকে আকৃষ্ট করে না। এই ইট-পাথরের শহরে বিলাসিতায় চাপা পড়ে গেল সাদা-কমলা শিউলির ঘ্রাণ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: আসমা খাতুন
২ / ৮
কক্সবাজার সৈকতে অন্যতম বিনোদন ঘোড়া সাওয়ারি। রাজকীয় সাজে এগিয়ে যাচ্ছে ঘোড়াটি। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
৩ / ৮
মৈমনসিংহ গীতিকার মহুয়া পালায় নেত্রকোনার কাঞ্চনপুর থেকে শিশু মহুয়াকে চুরি করেছিল হুমরা বাইদ্যা। প্রেমিক নদের চাঁদকে বাঁচাতে শেষ মুহূর্তে বিষলক্ষা ছুরি দিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছিল যুবতী মহুয়া। প্রায় পৌনে ৪০০ বছর আগে দ্বিজ কানাইয়ের মহুয়া পালার মূল গল্প এই নারীকে কেন্দ্র করে বেদে জনগোষ্ঠীর জীবন। জন্মগতভাবে না হলেও মহুয়া ছিল বেদেকন্যা। আরেক বেদেকন্যা উঠে এসেছিল দেশে সাড়া জাগানো চলচ্চিত্র ‘বেদের মেয়ে জোছনায়’। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাগিন কন্যার কাহিনিতে ‘হিজল বিলের বিষ’ বেদে সম্প্রদায়ের নারী অথবা আল মাহমুদের লেখা গ্রন্থে সুন্দরবনের জলবেশ্যায় উঠে আসা এই চরিত্ররাই ভারত উপমহাদেশের একমাত্র যাযাবর জাতি প্রান্তিক বেদে জনগোষ্ঠীর প্রতীক। ছবিটি শরতের শুরুতে ব্রহ্মপুত্র নদের তীর থেকে তোলাছবি: দেলোয়ার হোসেন
৪ / ৮
শীতের আগমনী বার্তা বইছে। সকালের রোদে কুয়াশা এসে মেঘের রূপ ধারণ করে। ছবিটি সম্প্রতি ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশন থেকে ছবিটি তোলাছবি: আল আমিন জুয়েল