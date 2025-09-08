পাঠকের ছবি (৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

দখলদারত্ব ও চাঁদাবাজির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাজধানীর গুলিস্তান। রাজা আসে রাজা যায়, অদম্য শক্তিশালী এই সিন্ডিকেট টিকে যায়। অদৃশ্য ইশারায় আটকে যায় নাগরিক অধিকার। যেখানে ফুটপাত থেকে মূল রাস্তার অর্ধেকের বেশি, কখনো কখনো পুরো রাস্তাই থাকে অবৈধ হকার ও ভাসমান বিক্রেতাদের দখলে। তবে বিনা মূল্যে কেউই দোকান নিয়ে বসতে পারেন না, গুনতে হয় বিশাল অঙ্কের চাঁদা। ফলাফল হিসেবে নগরবাসী পায় অসহনীয় যানজট। অথচ ঢাকার সঙ্গে অধিকাংশ জেলার প্রবেশপথ এই গুলিস্তানকে একটি সুন্দর নিয়মে আনতে পারলে ঢাকার যানজট ও গুরুত্বপূর্ণ অনেক কর্মঘণ্টা বাঁচানো যেত। গুলিস্তান, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা।ছবি: মো. আল-আমিন মাসুদ