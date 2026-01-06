পাঠকের ছবি (৬ জানুয়ারি ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
ফুটপাতেই ঘর, ফুটপাতেই রান্না, ফুটপাতেই সংসার....তবু জীবন চলমান। আব্দুল গণি রোড, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: রুকাইয়া
ঢাকার আমিনবাজারে রাস্তার পাশেই বর্জ্যের স্তূপ, যা ছড়িয়ে পড়েছে জলাশয়েও। প্রতিদিন পোড়ানো হয় এসব বর্জ্য। দূষণের কারণে স্থানীয় মানুষ ও রাস্তায় চলাচলকারী সবার স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। ৪ জানুয়ারি ২০২৬ছবি: ফাইজার মো. শাওলীন
শীতের বিকেলে বন্ধু, আড্ডা, হালকা নাশতা আর ‘এক কাপ চা’। যেখানে চায়ের কাপে গল্প শুরু হয়, সেখানে সময় যেন থমকে দাঁড়ায়। প্রতিটি চুমুকে থাকে সুখের খোঁজ আর জীবনের রং। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
পাহারাদার...। সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: রওশন জাদীদ
বয়োবৃদ্ধ জীবনের আরেক নিঃসঙ্গতা, যা হিমশীতলতা আরও বাড়িয়ে তোলে। গোপালপুর, টাঙ্গাইলছবি: রবিউন নাহার তমা
তীব্র শীতে স্কুল শেষ করে ভাপা পিঠা কিনছে শিক্ষার্থীরা। ধানগড়া বাজার, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ৫ জানুয়ারি ২০২৬ছবি: রাজু আহমেদ রকি
আলোর পথে পথিক—কর্মব্যস্ত মানুষের গন্তব্যে যাওয়ার এক সুন্দর দৃশ্যচিত্র। চাঁদ বিল, মেহেরপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: আশিকুল ইসলাম অনিক