পাঠকের ছবি (৩১ মার্চ ২০২৬)

জীবিকার কাছে জীবন অসহায়! মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশালছবি: তাসমিয়া জাহান নীলা
সন্ধ্যা হতেই তারা চারজন চলে এলো ব্যালকনিতে। মায়া মমতা ভালোবাসা বিলালে পশুপাখিও বোঝে। নিশ্চিন্তে আশ্রয় নিল। পরিবার থেকেই সদাচার শিখতে হয়। অনেক হতভাগা তা শিখতে না পারে পাষণ্ডে পরিণত হয়। আর নষ্ট করে পরিবার, সমাজ আর কর্মক্ষেত্র। ফটিকছড়ি, চট্টগ্রামছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
পদ্ম কাদার মধ্যে জন্মায়; কিন্তু নিজে থাকে নির্মল ও সুন্দর। ঠিক তেমনি মানুষের জীবনেও অনেক বাধা, কষ্ট আর অন্ধকার থাকে; কিন্তু সেই কষ্টের মধে৵ও যে নিজেকে সৎ, সুন্দর ও ইতিবাচক রাখতে পারে—সেই মানুষই আসলে পদ্মফুলের মতো। খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মোছা. রুমা আরা খাতুন