পাঠকের ছবি (৮ জানুয়ারি ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
ময়মনসিংহের ত্রিশালে কাজীর শিমলায় অবস্থিত নজরুল স্মৃতিকেন্দ্র। বর্তমানে এটি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে। এ এলাকায় কেটেছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের শৈশবের একটা উল্লেখযোগ্য সময়। দারোগাবাড়ি, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, ৬ জানুয়ারি ২০২৬ছবি: মো. রিয়াদুল আহসান নিপু
একটি শীতের সকাল ও আমাদের শিকড়ের স্মৃতি। ছবিটি চট্টগ্রাম থেকে তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
দুটি ট্রলার। দুই দিকে যাত্রী পরিবহন করছে। পায়রা নদী, পটুয়াখালী, ৫ জানুয়ারি ২০২৬ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
খাঁচায় বন্দী পাখি। পাখিমেলা, পৌর মুক্তমঞ্চ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. সাইফুল ইসলাম
দুপুরের আড্ডায় চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে মানুষ, আর খাবারের আশায় মনোযোগী পথকুকুর; নগরজীবনের মানবিক ও স্বাভাবিক সহাবস্থানের এক আন্তরিক মুহূর্ত। আগারগাঁও, ঢাকাছবি: শেখ ওমর ফারুক
চরম শীতে হঠাৎ রোদ উঠলে নদীর ঘাটে ভিড় করে পাড়ার ছেলে–বুড়ো, নারী–পুরুষ। কংস নদের পাড়, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. মফিজুল হক
অস্তগামী সূর্য, পৃথিবী ঘুরে আবার আসবে। ৫ জানুয়ারি ২০২৬ছবি: রওশন জাদীদ
গাছ থেকে পাতা ঝরে এভাবেই পড়ে রয়েছে। প্রকৃতিতে শীতের তীব্রতায় গাছ তার পাতা ধরে রাখতে পারছে না। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের কাজী কসবা থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তোলা হয়েছেছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ