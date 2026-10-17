পাঠকের ছবি (১৫ অক্টোবর ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
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ভোরের আলো ফুটতেই কোদাল আর টোপা নিয়ে ভাটার মাঠে কাজে নেমেছেন শ্রমিকেরা। আবুদিয়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলা।ছবি: রাজু আহমেদ রকি
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অনন্য স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত একটি মসজিদ। সামসুদ্দিন জামে মসজিদ, দোকানপাড়, মৌচাক, গাজীপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. মোরসালিন
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নদীর পাড়ে কৃষক। পায়রা নদী, আমতলী, বরগুনা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: নিয়াজ শাওন
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যানজট কোলাহলের আড়ালে ডুবছে সূর্য। লালবাগ কেল্লা, ঢাকা, ৫ অক্টোবর ২০২৬ছবি: সিয়াম
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আলোকিত প্রাঙ্গণে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন, সবুজের মাঝে গৌরবের অনন্য নিদর্শন। নীরব রাতেও জেগে থাকে আত্মত্যাগের স্মৃতি, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ে অনুপ্রেরণার আলো। ড. শামসুজ্জোহা চত্বর, রাজশাহী বিশ্বিবদ্যালয়, ১৫ অক্টোবর ২০২৬ছবি: মো নাঈম মিয়া
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দুর্গাপূজার গেট কাপড় দিয়ে দৃষ্টিনন্দন করা হয়েছে। দশমাইল, দিনাজপুর, ১৬ অক্টোবর ২০২৬ছবি: মো. আইয়ুব আলী।