পাঠকের ছবি (৩ মে ২০২৬)

নরসিংদী সরকারি কলেজ সংলগ্ন পথচারী হাঁটার রাস্তায় বসেছে বিভিন্ন ভাসমান খাবারের দোকান। পশ্চিম ব্রাহ্মদীর এই রাস্তায় সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বিভিন্ন স্কুল–কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের চলাচল বেশি হয়। যানবাহন চলাচল করার অংশ বাদে অল্প যে জায়গা রাখা হয়েছে পথচারী চলাচলের জন্য, সে পথেও মানুষ ঠিকঠাক হাঁটতে পারেন না ফুসকা, চটপটি, ঝালমুড়িসহ খুচরা দোকানপাটের জন্য। সরকারি–বেসরকারি বিভিন্ন স্কুল–কলেজে ভরা পশ্চিম ব্রাহ্মদীর এই ব্যস্ততম রোড নিয়ে যেন কারও মাথাব্যথা নেই। বোর্ড পরীক্ষা থাকলে মানুষের ভোগান্তি চরম পর্যায়ে চলে যায়। নরসিংদী সরকারি কলেজ, ব্রাহ্মদী, নরসিংদীছবি: হৃদয় গোপাল সাহা