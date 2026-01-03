পাঠকের ছবি (৩ জানুয়ারি ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
১ / ৯
কনকনে শীতের সকালে সোমেশ্বরীর বুকে চাষাবাদের তাগিদে পথ চলছেন এক কৃষক। তাঁর স্বপ্ন—পুরো পৃথিবীটা হবে চাষযোগ্য। ফল আর ফসলে ভরে উঠবে চারপাশ। ছবিটি সম্প্রতি নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার সোমেশ্বরী নদীর পাড় থেকে তোলাছবি: মফিজুল হক
২ / ৯
শীত মানেই গলির মোড় ঘেঁষে জমে ওঠা পিঠার দোকান। তেমনই এক গল্প গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘পিঠা খালা’র। গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: শরিফুল ইসলাম রিফাত
৩ / ৯
গ্রামের পথে চলতে চলতে হঠাৎ দুটি কবুতর উড়ে এসে বসল রাস্তার মধে৵। চররমনীমোহন ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাসান ইমাম
৪ / ৯
কবুতর শান্তির প্রতীক। আগের দিনে কবুতর দিয়ে চিঠি আদান-প্রদান করা হতো। বিক্রির জন্য বাজারে আনা হয়েছে হরেক রকমের কবুতর। কাঁচাবাজার, মিরপুর-১, ঢাকা, ২ জানুয়ারি ২০২৬ছবি: সুদীপ্ত কুমার হোড়
৫ / ৯
নারকেলগাছের লাল চিহ্নিত অংশ প্লেনশিটের তৈরি। যাতে ইঁদুর ওপরে উঠে ডাব নষ্ট না করতে পারে। মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
৬ / ৯
তীব্র শীতে যখন জবুথবু জনজীবন। ঠিক তখনই রাস্তার ধারে ফেলনা জিনিসে আগুন জ্বালিয়ে ওম খুঁজে নিচ্ছেন কয়েক জন। সম্প্রতি সাভার অঞ্চল থেকে ছবিটি তোলাছবি: জান্নাতুল লামিশা
৭ / ৯
রাজসিক ভাস্কর্য। মিন্টো রোড, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: এস এম এম মুসাব্বির উদ্দিন
৮ / ৯
শীতের সকালে শিশিরভেজা হলুদ ফুলে ভরে উঠেছে মাঠ; গ্রামবাংলার কৃষিজ প্রকৃতির প্রাণবন্ত রূপ। পাবনা, ২ জানুয়ারি ২০২৬ছবি: শেখ ওমর ফারুক