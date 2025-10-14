পাঠকের ছবি (১৪ অক্টোবর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
৪০ বছর ধরে এভাবেই নিজ হাতের তৈরি সন্দেশ বিভিন্ন হাটে বিক্রি করে আসছেন। বিক্রির অবসর সময়ে সলংগা হাট থেকে ছবিটি তোলা হয়েছে। সলংগা, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। ছবি: সুমন পাল
201 নীল আকাশ আর সমুদ্রের জলরাশির বিশালতা যেন এক রহস্যময় তার মাঝখানে লাল নৌকাগুলো আছে সমুদ্রের নির্জনতায়। বাঁশবাড়িয়া ফেরিঘাট, চট্টগ্রাম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫। ছবি: সাফিনাতুন জাহান সাবরিন।
উঁচু ছাদে বসে থাকা বিড়ালটা শান্ত। এমনভাবে তাকিয়ে আছে, মনে হচ্ছে যেন সে পুরো শহরটা দেখছে। লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। ছবি: হাফিজুন নাহার
203. মাধাইয়া-নবাবপুর সড়ক বেহাল। দুর্ভোগে পড়েছেন হাজারো মানুষ। চান্দিনা, কুমিল্লা, ১৪ অক্টোবর ২০২৫। ছবি: ওসমান গনি
204. শীতের আগমনী বার্তা। আদর্শ সদর উপজেলা কুমিল্লা, ১৪ অক্টোবর ২০২৫। ছবি: কামাল হোসেন
205. নিস্তব্ধ সবুজে ফুটে আছে রক্তজবা—তার গাঢ় লাল রঙে যেন প্রকৃতি হাসছে নীরবে। সাফারি পার্ক, গাজীপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। ছবি: মোহাম্মদ মেহেদী হাসান
206. পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার বেড়া বাজারের প্রাণকেন্দ্র এই স্থান। এখান দিয়েই প্রবাহিত ইছামতী নদী। প্রতিদিন ময়লা-আবর্জনা ফেলে স্থানটিকে ক্রমেই চলাচলের অনুপযুক্ত করে তোলা হচ্ছে। ওদিকে ইছামতী নদীটিও হচ্ছে দূষিত ও ভরাট। অথচ দেখার কেউ নেই! ছবিটি সম্প্রতি তোলা। ছবি: অলোক আচার্যArtist-freed
207. ছোট্ট শিশুরা শিক্ষার উদ্দেশ্যে স্কুলে যাচ্ছে। মেহার, চান্দিনা, কুমিল্লা, ১৪ অক্টোবর ২০২৫। ছবি: ওসমান গনি
ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়ে রোডে কাঠফাটা রোদে লোকটি ঘাম ঝরিয়ে জীবনের কাব্য রচনায় মগ্ন। এ কাব্য কি মাধুর্য ছড়াতে পারে? বেশির ভাগ সময়ই পারে না। চট্টগ্রাম থেকে ছবিটি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ