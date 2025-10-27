পাঠকের ছবি (২৭ অক্টোবর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
বার্ডস অব প্যারাডাইস ফুল। লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাফিজুন নাহার
দুজন পথশিশু শুয়ে আছে। ছবির এ দৃশ্য শিশুদের প্রতি আমাদের ব্যর্থতাকে মনে করিয়ে দেয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল ট্রেন স্টেশন থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলা হয়েছেছবি: সানজিদা সিদ্দিকা
ধরলা নদীর প্রশান্ত রূপ। মেঘ আর জলের মিতালীতে ধরলার বুকে সবুজের ছায়া। নদীর চরে পাতা ঐতিহ্যবাহী মাছ ধরার জাল। কুড়িগ্রাম। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মামুন বকসী
রাজধানীর পাশের বালু নদীর পাড়। প্রতিদিন দুই পাড়ের মানুষ এভাবেই নিত্যপ্রয়োজনে নৌকা দিয়ে নদী পার হয়। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: আল আমিন জুয়েল
বর্ষা শেষে ফুলজোড় নদের পানি এখন অনেকটা কমেছে। রণতিথা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২৭ অক্টোবর ২০২৫ছবি: রাজু আহমেদ রকি
পুকুরে জলকেলি শেষে হাঁসের দল বাগানে বিশ্রাম নিচ্ছে। সলংগা, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সুমন পাল
বিস্তীর্ণ ধানখেতের ওপর শরতের আকাশ। কুয়াশা ভেঙে রোদ উঠেছে। ধান কাটছেন নারীরা। সেই ধান কাঁধে বয়ে রাস্তার পাড়ে আনছেনও তাঁরা। এটি উত্তরবঙ্গের নারীদের ঐতিহ্য। কেবল গৃহস্থালির কাজেই সীমাবদ্ধ না থেকে চাষাবাদের কাজেও এগিয়ে আছেন তাঁরা। ছবির একজন নারী, মাথায় ওড়না টেনে রোদ ঠেকাচ্ছেন, তাঁর শরীরের ভঙ্গি ক্লান্ত অথচ স্থির। পাশে তাঁর ছোটো শিশু খড়ের স্তূপের ফাঁক দিয়ে মুখ উঁকি দিচ্ছে। ছবিটি সম্প্রতি দিনাজপুর থেকে তোলাছবি: দেলোয়ার হোসেন
অ্যালামান্ডা ফুল। ব্রাজিলের এই অ্যালামন্ডা প্রজাতির ফুলের নামের সঙ্গে মিল রেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামকরণ করেন অলকানন্দা। হলুদ রঙের ফুলই বেশি দেখতে পাওয়া যায়। রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে অলকানন্দা সবচেয়ে ভালোভাবে ফোটে। নোবিপ্রবি ক্যাম্পাস, সোনাপুর রোড, নোয়াখালী। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাসান ইমাম