পাঠকের ছবি (২০ ডিসেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

বরেন্দ্র অঞ্চলে ধান কাটা-মাড়াই শেষ। নতুন ধান সেদ্ধ করে রোদে শোকাচ্ছেন এক ব্যক্তি। ছবিটি সম্প্রতি নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার ভাবিচা এলাকা থেকে তোলা
ছবি: সবুজ সরকার
ধান কাটা শেষ। মাঠজুড়ে ছড়িয়ে আছে খড়ের গন্ধ আর কৃষকের হাঁসি। কেউ মাড়াই করছে, কেউ ট্রলিতে তুলছে। কারও মুখে কথা নেই। এই নীরব ব্যস্ততার ভেতরেই জমা হচ্ছে বছরের ভাত, আর মাটির সঙ্গে মানুষের পুরোনো চুক্তি
ছবি: উম্মে জান্নাত জ্যোতি
শীতের সকালে পিঁয়াজসহ বিভিন্ন সবজি বাজারে নিয়ে এনেছেন এক কৃষক। রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ
ছবি: সাদিয়া আলম রূপন্তী
পরিচিত শহর বা লোকালয়ে থেকে কখনো চূড়ান্ত মুক্তি মেলে না। বিভিন্ন রকম জড়তা অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরে। যেখানে আমাদের কেউ চেনে না, আমরাও তাদের চিনি না—এ রকম লোকালয়ে জীবন শুরু করতে হয়। পরিচিত লোকালয়ে আমরা পুতুলজীবন যাপন করি। আমাদের জীবন বিক্রি করে দিতে হয় একদল স্বার্থবাজ মানুষদের কাছে, যাঁরা আমাদের উপকারের বেলায় নেই এক আনাও, সমালোচনায় ষোলো আনা অগ্রণী। এমন মানুষদের জন্য আমরা আমাদের হিরের মতো জীবন অপচয় করি। একটু ঝুঁকি নিলেই শূন্য থেকেই শুরু করা যায় আবার। অথচ কেউই শূন্য নই আমরা। ঘড়ির কাঁটার মতো জীবনটা পার করে দিই। চট্টগ্রাম থেকে
ছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
ব্যস্ততম সলংগা বাজারে টাটকা সবজি ও নিত্যপণ্যের সমাহার। স্থানীয় ক্রেতা-বিক্রেতাদের কোলাহলে মুখর এই হাট উত্তরবঙ্গের এক ঐতিহ্যবাহী ও প্রাণবন্ত বাণিজ্যকেন্দ্র। সলংগা, সিরাজগঞ্জ
ছবি: সুমন পাল
শীতের সকালে গ্রামের চায়ের দোকানে বসে হিমেল হাওয়ার বিপরীতে গরম চায়ে চুমুক দেওয়ার অনুভূতিটাই অন্য রকম। ছবিটি ১৮ ডিসেম্বর নোয়াখালী থেকে তোলা
ছবি: স্বাতীলেখা লিপি
সবুজ ধানখেতের মাঝখানে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা পাতাহীন একাকী গাছ; গ্রামবাংলার প্রকৃতিতে সময় ও জীবনের নীরব সহচর। ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
ছবি: শেখ ওমর ফারুক
