পাঠকের ছবি (২২অক্টোবর ২০২৬)

স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, বিশালাকার বটগাছটি শতবর্ষী। গাছটির গোড়ার চারপাশ বর্তমানে একটি রিসোর্টের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। যেখানে পাঁচ শতাধিক দর্শক অনায়াসে গাছের ছায়ায় অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারে। জিরাবো, আশুলিয়া, ঢাকা। ছবিটি গত সোমবার (১৯ অক্টোবর ২০২৬) তোলাছবি: মোবাশ্বির হাসান শিপন।
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স্নিগ্ধ বিকেলে কাপ্তাই লেকের অপরূপ দৃশ্যছবি: সবুজ
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এক পাশে প্রকৃতির নির্মলতা ও স্থাপত্যের নান্দনিকতা, অন্য পাশে দেয়ালে জমে থাকা সময়ের ক্ষত—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেন আমাদের সৌন্দর্যবোধ, সচেতনতা ও মূল্যবোধের এক নীরব আয়নাছবি: তাসলিমা
জীবন যেখানে অকৃত্রিম...। বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়াছবি: রবিউন নাহার তমা
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পুণ্য লাভের আশায় কাশীর গঙ্গায় আসা পুণ্যার্থীদের নদীবক্ষে ঘুরে দেখার জন্য রয়েছে বিশাল প্রমোদতরি ‘গঙ্গোত্রী কাশী’। ঐতিহ্যবাহী ঘাট, গঙ্গার শান্ত ঢেউ আর অপরূপ নদীতীরের সৌন্দর্য উপভোগ করতে এই নৌভ্রমণ ভক্ত ও পর্যটকদের কাছে এক বিশেষ আকর্ষণ। গঙ্গা নদী, বারানসি (কাশী), উত্তর প্রদেশ, ভারত, ২১ অক্টোবর ২০২৬ছবি: সূর্য দাস