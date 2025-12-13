পাঠকের ছবি (১৩ ডিসেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
বছিলা ব্রিজের ঠিক মাঝখানের দুই স্প্যানের সংযোগস্থলে এমন ফাটল তৈরি হয়েছে। বিপদের আশংকা থাকে। এ ব্রিজের ওপর দিয়ে প্রতিদিন অনেক ভারী যানবাহন চলাচল করে। দেখার যেন কেউ নেই। বছিলা ব্রিজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ১০ ডিসেম্বরছবি: মো. আল আমিন জুয়েল
শীত মৌসুমে প্রতিবছর এ সময়ে হাজারো অতিথি পাখির আগমন ঘটে এই দিঘিতে। সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার সোনাখাড়া ইউনিয়নের নিমগাছী বাজার থেকে একটু পশ্চিমে এই দিঘির নাম জয়সাগর। জয়সাগর, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: মানস মাহাতো
ঢাকা শহরে সবুজ কম, অনেক ভবনে গাছ থাকলেও ঠিকমতো গাছের যত্ন নেওয়া হয় না। যদি সব ভবনের গাছের এ রকম পরিপাটিভাবে যত্ন নেওয়া হতো, তবে কতই–না ভালো হতো। সিআরপি, মিরপুর-১৪, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: রুকাইয়া
যান্ত্রিক জীবনের কোলাহল ছেড়ে মন যখন একটু প্রশান্তি খোঁজে, তখন প্রকৃতির এই সবুজ কোলই হয়ে ওঠে একমাত্র আশ্রয়। দিগন্তজোড়া পাহাড় আর সবুজের মায়াবী চাদর যেন আকাশের নীলের সঙ্গে মিতালি করেছে। প্রকৃতির এই সজীবতা শুধু চোখ জুড়ায় না; বরং ক্লান্তি মুছে দিয়ে মনে এনে দেয় এক অনাবিল আনন্দ আর নতুন করে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: তনয়া রুকু
বেলা শেষে দুই বন্ধুর বাড়ি ফেরাছবি: সংগীত কুমার
মানুষের টাকাপয়সা হলে এমন পালা গাছের মতো হয়ে যায়। অল্প অল্প করে পানির ওপর বেঁচে থাকা। পরিপূর্ণ গাছের জীবন না পাওয়া। হুকুমের লোক থাকেন যত্ন নেওয়ার জন্য। মরা পাতা কেটে গাছ সুন্দর ও সতেজ রাখা। একটু ময়লা জমলে তা সরিয়ে ফেলা। প্রয়োজনে স্প্রে করে হলেও গাছ সজীব রাখা। এ সজীবতায় প্রাণ থাকে না ঠিক মানুষের মতো। অভাবের সময় হলো আসল সময়। ধার করে সামান্য ভালো খাবারের আয়োজন হলেও তাতে খুশবু ছড়ায়। অভাবের সময়ে পাওয়া আন্তরিকতায় ভেজাল নেই। এ সময় যা পাওয়া যায়, তা আসল। সচ্ছলতায় কৃত্রিমতা এসে ভর করে। খুশবু থাকে না। না চাইলেও নকল আন্তরিকতার রাজত্ব চলে। এ আন্তরিকতায় প্রাণ থাকে নাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
রাস্তায় ধান শুকাচ্ছেন এক বৃদ্ধা। ভেলুমিয়া এলাকায় সেতুর পাশে, ভোলা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. সোয়েব মেজবাহউদ্দিন
গোলাপি রঙের হাওয়াই মিঠাই ছোট ছোট শিশুর পছন্দনীয় খাবার (যদিও স্বাস্থ্যসম্মত নয়)। মহল্লার অলিগলিতে এই খাবার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন জনৈক সালামত মিয়া। দর্জিঘাট এলাকা, চাঁদপুরছবি: মো. সাখাওয়াত হোসাইন
পড়ন্ত বিকেলে রাজশাহীর টি-বাঁধের চিত্র। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সায়লা শিরিন