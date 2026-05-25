পাঠকের ছবি (২৫ মে ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
সোনালি জালের এই নিখুঁত উড়ান। মুঠোফোনের ১৫ সেকেন্ডের ‘রিলস’-এ কৃত্রিম আনন্দ খোঁজা কিংবা মেকি উৎসবের ভিড়ে, এই মানুষগুলো বড্ড আলাদা। যান্ত্রিকতার কোলাহল থেকে দূরে, জল-কাদার চিরন্তন ঘ্রাণেই তাঁরা খুঁজে নেন বেঁচে থাকার আসল স্পন্দন। পড়ন্ত বিকেলে আকাশের বুকে সোনালি জালের এই নিখুঁত উড়ান, হয়তো পেটের দায়ে, নয়তো মজ্জাগত অভ্যাসের খাতিরে। যুগ বদলায়, উৎসবের রং বদলায়; কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে মিতালি করে বেঁচে থাকার এই আদিম ও শান্ত আনন্দটুকু কখনো বদলায় নাছবি: জুনাইধ হোসেন তুষার
ঢাকা শহরের যান্ত্রিক জীবন ও আধুনিক যাতায়াতব্যবস্থা। ছবিটিতে সড়কপথ, রেলপথ, ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে—সব পথই দেখা যাচ্ছেছবি: মো. ইমরান খান
প্রতিকূল পরিবেশেও চেষ্টা করতে হবে অক্সিজেন ছড়ানোর। এটাই বেঁচে থাকার সার্থকতা। জীবন বিলালেই রত্ন মেলে। যদিও দানবেরা সংঘবদ্ধ। চট্টগ্রাম থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
সড়ক বিভাজকে কোরবানির পশুর জন্য স্তূপ করা খড়ের গাদা। টংগী, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: রুকাইয়া
সবুজ গাছপালার মাথায় উঁকি দিচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রের চুল্লি। ছবি তোলার স্থান বারোমাইল, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়াছবি: মো. ইকবাল মাহমুদ
ভ্রমণ করলে এই জায়গাগুলোতে গেলে—প্রকৃতি, মানুষের পরিশ্রম আর জীবনের বাস্তবতা—সব একসঙ্গে অনুভব করা যায়। লবণ উৎপাদন এলাকা, টেকনাফ, কক্সবাজার থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: রুমা আরা খাতুন
যান্ত্রিকতার গ্রাসে বিলীয়মান ঐতিহ্য। নলাম, আশুলিয়া, সাভার। ছবিটি সম্প্রতি সময়ে তোলাছবি: মো. রাজিউল ইসলাম শান্ত।
নিমগাছী বাঁশের মেলায় মাটির খেলনা কিনতে আসা এক শিশুর কৌতূহলী দৃষ্টি। নিমগাছী, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সুমন পাল
বিশ্বকাপ উন্মাদনা। রাজাবাড়ী, স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর, ২৫ মে ২০২৬ছবি: নিয়াজ শাওন
এই মেরিন ড্রাইভে চলতে চলতে মনে হয়, আকাশ আর সাগর একসঙ্গে হাত ধরেছে। ঢেউয়ের শব্দ, লবণাক্ত বাতাস আর দূরের পাহাড়ের নীরবতা—সব মিলিয়ে এক অপার্থিব শান্তি এনে দেয়। কক্সবাজার, মেরিন ড্রাইভ রোডের সৌন্দর্যের ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: রুমা আরা খাতুন।