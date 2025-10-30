পাঠকের ছবি (৩০ অক্টোবর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
এটি ব্যস্ততম কাঠপট্টি লঞ্চঘাট। এখানে একসময় দক্ষিণাঞ্চলের শত শত লঞ্চ এসে ভিড়ত। পদ্মা সেতু ও নদী শুকিয়ে যাওয়ায় এখন এ রুটে আর তেমন যাত্রীবাহী বড় বড় লঞ্চ চোখে পড়ে না। মুন্সিগঞ্জের কাঠপট্টি লঞ্চঘাট থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
পানির ট্যাপটি লুজ ছিল, তবে টাইট হতো না, এমন নয়। প্রায়ই দেখি, এমন উল্টো করে পানির লাইন অন করে চলে যায়। কী পরিমাণ পানি যে অপচয় হয়! দৈনন্দিন জীবনে আমরা ছোট ছোট আচরণ পরিবর্তন করে কত সুন্দর করতে পারি জীবন। নিজেদের ও অপরের জন্যছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
অক্টোবরের শেষ বেলার আলো। কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়াছবি: রিয়ান ইসলাম
সোনালি ধানের মাঠ পেরিয়ে স্কুলের পথে এক বালকের যাত্রা। চকমথুর, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ৩০ অক্টোবর ২০২৫ছবি: রাজু আহমেদ রকি
সনাতন পদ্ধতিতে মাটির জিনিসপত্র পোড়ানোর ভাটি। পোড়ানো সম্পূর্ণ করতে ছয় থেকে সাত ঘণ্টা সময় লেগে যায়। বড়গোঁজা মৃৎশিল্পীরা সাধারণত দইয়ের বাটি, ফুলের টব তৈরি করে থাকেন। সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ। সম্প্রতি তোলাছবি: সুমন পাল
শীতের ভোর। কুয়াশার চাদরে উঁচু দালানের শহর ঢাকা পড়ে গেছে। সম্প্রতি ঢাকার তেজগাঁও থেকে তোলাছবি: আল আমিন জুয়েল
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য পিটিআইয়ে চাকরিকালে দীর্ঘমেয়াদি বিটিপিটি প্রশিক্ষণ চলমান। ঢাকা পিটিআইয়ে ১০ মাস মেয়াদি বিটিপিটি (তৃতীয় ব্যাচ) আবাসিক প্রশিক্ষণের শেষ দিনে মনোজ্ঞ ‘মেস নাইট’ অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চে প্রশিক্ষণার্থীরা লোকনৃত্যে পারফর্ম করছেন। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই), মিরপুর-১৩, ঢাকা। সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক