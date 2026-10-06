পাঠকের ছবি (৬ অক্টোবর ২০২৬)

মেঘ-পাহাড়ের দেশে একটুকরা স্বপ্নের বিদ্যাপীঠ, যেখানে প্রতিদিন ডানা মেলে দুর্গম জনপদের শিশুর ভবিষ্যৎ। ওয়াকচাকুপাড়া, থানচি, বান্দরবান। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
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বয়ে চলছে ব্রক্ষপুত্র নদ। মাছ ধরার জন্য জেলে ভেসাল জাল প্রস্তুত করছেন। ময়মনসিংহ শহর। ৪ অক্টোবর ২০২৬ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
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চলন্ত বাস থেকে প্রকৃতির ছোঁয়া। ম্যানচেস্টার রোড, বার্নলি, ল্যাঙ্কাশায়ার, ইংল্যান্ড, ৩ অক্টোবর ২০২৬ছবি: শাহ মনসুর আলী নোমান
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এটি আদা পরিবারের একটি শোভাবর্ধক উদ্ভিদ। ছবিতে যে লাল শঙ্কু আকৃতির অংশটি দেখা যাচ্ছে, সেটি আসলে ফুলের বোঁটা/ব্র্যাক্টের ভেতর থেকে ছোট হলুদ-কমলা ফুল বের হয়। ধানমন্ডি, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: প্রবীর পাল
সবুজ পাহাড় আর মেঘলা আকাশের মনোরম ব্যাকগ্রাউন্ড এই রাইডের সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। বলিপাড়া, থানচি, বান্দরবান। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
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মৌলিক প্রশিক্ষণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ‘পুতুলের বিয়ে’ নাটকে অভিনয় করছেন। নাটকের উদ্দেশ্য হলো খেলাধুলা ও আনন্দের মাধ্যমে শিশুদের সামাজিকতা, সহযোগিতা, শিষ্টাচার, সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস, পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতা তৈরি করা এবং পারিবারিক ও মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া। ঢাকা পিটিআই, মিরপুর ১৩, ঢাকা, ৫ অক্টোবর ২০২৬ছবি: নিশীত কুমার বিশ্বাস