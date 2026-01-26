ছবি

পাঠকের ছবি (২৬ জানুয়ারি ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলের ব্যবহার কমছে। ভালুকায়, ময়মনসিংহ। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: জাহিদুল ইসলাম জিনু
দুপুরে ধলেশ্বরী নদীর চর দিয়ে হাঁটছিলাম। হঠাৎ একঝাঁক বকের দেখা পেলাম। বকগুলো উড়ে শুকিয়ে যাওয়া ধলেশ্বরী নদীর জলাশয়ে বসে পোকামাকড় খাচ্ছিল। এমন বকের সারি আছে বলেই প্রকৃতি এত সুন্দর। চর কাঠপট্টি এলাকা, ধলেশ্বরী নদী, মুন্সীগঞ্জ, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
রাজধানীর উত্তর সিটি করপোরেশনে আওতাধীন উত্তরা ১২ নম্বর সেক্টর কবরস্থানের গেট এটি। আত্মীয়স্বজন যখন পরিবারের সদস্যদের জন্য দোয়া করতে আসেন, মৃত মা–বাবার জন্য মন খারাপ হলে তাঁদের সন্তানেরা মা–বাবার সান্নিধ্য অনুভব করার জন্য ছুটে আসেন, এখানে তখন এই ময়লার স্তূপ দেখে আর দুর্গন্ধ শুনে মন খারাপ করে বাড়ি ফেরেন। বাড়ি ফেরার সময় ভাবেন মৃত মানুষের প্রতি রাষ্ট্রের এত অবহেলা। ছবিটি ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
ছবি: ফৌজিয়া বেগম
বুঝতেই কষ্ট হচ্ছিল। পা বের করতেই স্পষ্ট হলো। আমরা প্রায়ই শহরে এমন হতশ্রী রূপ দেখি জীবনের। অথচ কত শানশওকত চারদিকে! সবাই একটু মানবিক হলেই কত খুশবু ছড়াবে জীবনজুড়ে। মানুষ হোক মানুষের জন্য। দুই নম্বর গেট, চট্টগ্রাম। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
আভিজাত্যের চাপে হারিয়ে যেতে বসা এক পেশা ‘নরসুন্দর’
ছবি: হামিম মণ্ডল
ভোরের সূর্য স্নান। সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: সাইয়েদ জামি
বারান্দায় গাছের লতানো ঝালর। মিরপুর ১৪, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: রুকাইয়া
গাছের মগডালে ঝুলে থাকা বাদুর। বিআইবিএম, মিরপুর, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
শীতে একটু উষ্ণতার খোঁজে। ত্রিশ গোডাউন, বরিশাল। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: আবদুল কাদের জীবন
