পাঠকের ছবি (১৮ অক্টোবর ২০২৫)

সবুজ ধানখেতে মেঘের ঘন ছায়া, জলের আয়নায় ধরা প্রকৃতির মায়া। নির্মল নিস্তব্ধ দুপুরের এক টুকরো শান্তি। মুন্সিগঞ্জছবি: মামুন বকসী
পানিতে বালি চিকচিক করে। বালির ঝিকিমিকিতে মুগ্ধ হওয়ার শৈশব আনন্দময় ছিল। আমরা যত বড় হই, ততই আনন্দ থেকে দূরে সরে যাই। জটিল এক হিসাবের বৃত্তে জীবন আটকে পড়ে। অথচ একেকজন মানুষ কী অসীম সম্ভাবনা নিয়ে ধরায় আসে! রাশি রাশি সুখের বদলে সারা জীবন আমরা দুখের নুড়িপাথরে হৃদয় পূর্ণ করি। চট্টগ্রাম থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
শান্ত নদী, ডিঙি ও একটি ধ্রুপদি সূর্যাস্ত। ত্রিমোহনা, চাঁদপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. আল-আমিন মাসুদ
শেষ বিকেলে মেঘগুলো যখন পাখির মতো নীড়ে ফিরে যাওয়ার কালে মেঘনা নদীতে মুখখানি দেখে যায়ছবি: আল আমিন জুয়েল
ফড়িং মূলত মশা, মাছি, মৌমাছি, ছোট পোকামাকড় ইত্যাদি খেয়ে থাকে। লক্ষ্মীবাজার, ঢাকাছবি: হাফিজুন নাহার
সমতলে কমলার ফলন হয় না—এ ধারণা ভুল প্রমাণ করেছেন কৃষি উদ্যোক্তা মফিজ। ছবিটি আজ শনিবার ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নের হাওলাদার অ্যাগ্রো ফার্ম থেকে তোলাছবি: মোবাশ্বির হাসান শিপন
রঙিন পোশাক, রঙিন সাজসজ্জা আর সঙ্গে রঙিন চুড়ি—এসব ছাড়া বাঙালি নারীর সাজ অনেকটাই যেন অসম্পূর্ণ! ছবিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ এলাকা থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
পৃথিবীর ইতিহাস লেখা থাকে ঘামে। চট্টগ্রাম থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
নববধূর নাকফুলের মতো সুন্দর এই নদীর নাম মেঘনা। শরতের মেঘনায় বর্ষার মতো ঢেউ নেই, খরস্রোতা ঝংকার নেই, আছে কেবল শান্ত জলের বহমান তারুণ্য আর দুপাশে দোল খাওয়া অজস্র কাশফুল। নদীর বুক থেকে দেখা যাছে ভৈরব-আশুগঞ্জ সড়কসেতু এবং মেঘনার দুই রেলসেতু। ছবিটি গতকাল শুক্রবার নৌকায় মেঘনা নদী পার হওয়ার সময় তোলাছবি: দেলোয়ার হোসেন