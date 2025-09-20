ছবি

পাঠকের ছবি (২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

একটি ছোট খাল। খালের পাড়ে এভাবেই ডিঙিনৌকা সারি সারি বাঁধা রয়েছে। পড়ন্ত বিকেলে এ ডিঙিনৌকায় ভাড়া দেওয়া হয় ঘণ্টা হিসেবে। নৌকায় করে ঘুরে ঘুরে প্রকৃতি দেখার মজাই আলাদা। কমলাঘাট এলাকা, মুন্সীগঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
ট্রেন আসা মাত্রই যাত্রীদের উঠানামার হুড়োহুড়ি। কুমিল্লা রেলওয়ে স্টেশন, কুমিল্লা, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: সূর্য দাস
পড়ন্ত বিকেলে যমুনা নদীতে মাছশিকারি। গোবিন্দাসি ঘাট, ভুয়াপুর, টাঙ্গাইল, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
সকাল সকাল উঠে অমানবিক শহরের পিচঢালা রাস্তা আর হরেক রকম গাড়ি দেখার আগে ফুল দেখা উচিত। গাছে পানি দেওয়াও মানবিক কাজ। মন নরম হয়। শহরে সবচেয়ে বেশি দরকার ভালো মন আর নরম মনের মানুষ। চট্টগ্রাম থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
দিন শেষে নীরবতা নেমে এসেছে প্রকৃতির বুকে। তপ্ত দুপুর শেষে ক্লান্ত মুখ খানি প্রাকৃতিক আয়নায় দেখে নিচ্ছে কৃষ্ণচূড়া আর সবুজ গাছের সারি
ছবি: আল আমিন জুয়েল
অন্ধকার আকাশ চিরে হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকানি। চারপাশ যেন কেঁপে উঠল বজ্রপাতের শব্দে। টিএন্ডটি এলাকা, পৌরসভা, লক্ষ্মীপুর সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: হাসান ইমাম
ট্রেনের জন্য অপেক্ষায় যাত্রীরা। কুমিল্লা রেলওয়ে স্টেশন, কুমিল্লা, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: সূর্য দাস
বর্ষা চলে গিয়ে শরৎ এলেও অনেক নদীতে এখনো জল টইটম্বুর করছে। নদীতে চলাচল করার জন্য নৌকার বিকল্প হিসেবে এখনো অনেক জায়গায় কলাগাছের তৈরি ভেলা দেখা যায়। কচুরিপানা সংগ্রহ, মাছ ধরা কিংবা নিকটবর্তী কোথাও যাওয়ার জন্য অনেক গ্রামে এই কলাগাছের ভেলা ব্যবহার করে থাকে স্থানীয় লোকজন। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। দক্ষিণ পুরানপাড়া, নরসিংদী
ছবি: হৃদয় গোপাল সাহা
