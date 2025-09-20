পাঠকের ছবি (২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

সকাল সকাল উঠে অমানবিক শহরের পিচঢালা রাস্তা আর হরেক রকম গাড়ি দেখার আগে ফুল দেখা উচিত। গাছে পানি দেওয়াও মানবিক কাজ। মন নরম হয়। শহরে সবচেয়ে বেশি দরকার ভালো মন আর নরম মনের মানুষ। চট্টগ্রাম থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
৫ / ৮
দিন শেষে নীরবতা নেমে এসেছে প্রকৃতির বুকে। তপ্ত দুপুর শেষে ক্লান্ত মুখ খানি প্রাকৃতিক আয়নায় দেখে নিচ্ছে কৃষ্ণচূড়া আর সবুজ গাছের সারিছবি: আল আমিন জুয়েল
ট্রেনের জন্য অপেক্ষায় যাত্রীরা। কুমিল্লা রেলওয়ে স্টেশন, কুমিল্লা, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ছবি: সূর্য দাস
৮ / ৮
বর্ষা চলে গিয়ে শরৎ এলেও অনেক নদীতে এখনো জল টইটম্বুর করছে। নদীতে চলাচল করার জন্য নৌকার বিকল্প হিসেবে এখনো অনেক জায়গায় কলাগাছের তৈরি ভেলা দেখা যায়। কচুরিপানা সংগ্রহ, মাছ ধরা কিংবা নিকটবর্তী কোথাও যাওয়ার জন্য অনেক গ্রামে এই কলাগাছের ভেলা ব্যবহার করে থাকে স্থানীয় লোকজন। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। দক্ষিণ পুরানপাড়া, নরসিংদীছবি: হৃদয় গোপাল সাহা