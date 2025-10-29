পাঠকের ছবি (২৯ অক্টোবর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
১ / ৮
হাওয়াই মিঠাই বিক্রেতা তাঁর হাওয়াই মিঠাই নিয়ে নদী পার হচ্ছেন। বুড়িগঙ্গা নদী, সদরঘাট, ঢাকা, ২৩ অক্টোবর ২০২৫ছবি: হাফিজুন নাহার
২ / ৮
নরম বিকেলের আলোয় নদীর জলে একলা নৌকার যাত্রা—গ্রামীণ জীবনের শান্ত ও মনোমুগ্ধকর প্রতিচ্ছবি। যাত্রাপুর, কুড়িগ্রাম। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মামুন বকসী
৩ / ৮
গারুদহ নদে ডিপ জাল দিয়ে মাছ শিকার করছেন শিকারিরা। স্লুইস গেট, সলংগা, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সুমন পাল
৪ / ৮
রশি টেনে নৌকা পারাপার। প্রতিদিন এমনভাবেই নৌকায় এক পার থেকে অন্য পারে যান এসব গ্রামের মানুষ। আটঘরিয়া খেয়াঘাট, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: রাজু আহমেদ রকি
৫ / ৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত কুষ্টিয়ার শিলাইদহ ঘাট। নৌকায় ভরপুর মানুষ—কেউ ফিরছেন বাড়িতে, কেউ নাইওর যাচ্ছেন, কেউ কেবল নদীর ওপারের পথে। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের মুখে সেই সহজ, ধীর, গ্রামীণ দিনযাপনের ছাপ। পেছনে বিস্তীর্ণ সবুজ জমি, কলাবাগানের টানা সারি, চরের মাটি নদীর ইতিহাস বয়ে নিয়ে গেছে দীর্ঘদিন। ছবিটি লালনমেলা থেকে ফেরার পথে শিলাইদহ ঘাট থেকে তোলাছবি: দেলোয়ার হোসেন