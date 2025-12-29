পাঠকের ছবি (২৯ ডিসেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
কুয়াশাচ্ছন্ন বিকেলে বাংলার চিরচেনা রূপে কৃষকের কর্মব্যস্ততা; মাটির ঘ্রাণ আর সোনালি স্বপ্নের এই মেলবন্ধনই আমাদের গর্বিত বাংলাদেশের প্রকৃত পরিচয়। চক গোবিন্দ, মান্দা, নওগাঁ, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫। ছবি: সুমন পাল
গ্রামের মেঠো পথ। ইদানীং মেঠোপথ মেলা ভার। সব রাস্তা পাকা করার জন্য মেঠোপথ কমেছে। দেহেরগতি, বাবুগঞ্জ, বরিশাল, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকালে তীব্র ঠান্ডা উপেক্ষা করেই ধানের বীজ বপন করতে হাল দিয়ে জমি প্রস্তুত করছে কৃষক ও কৃষি শ্রমিকেরা। কেউ হাতে ঝুড়ি নিয়ে বীজ ফেলছেন। এই বীজ থেকে ধানই তার পরিবারের আগামীর খোরাক জোগাবে। ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কের সুয়াগাজী এলাকা, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: দেলোয়ার হোসেন
নদীর বুকে ভাসছে জীবন, আনন্দ ও উল্লাস। চারদিকে সমুদ্র বেষ্টিত কুতুবদিয়া দ্বীপে ভ্রমণ করতে আসছেন একদল পর্যটক। কুতুবদিয়া-মগনামা চ্যানেল, কক্সবাজার। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: আব্দুল্লাহ নাজিম আল মামুন
নিস্তব্ধ সুন্দর যেন কোথাও কিছু নেই, কেউ নেই। ঠিক যেন ভূপেন হাজারিকার গানের মতো ‘মেঘ থম থম করে, কেউ নেই, কিছু নেই’...। শাহ্পরীর দ্বীপ, টেকনাফ উপজেলা, কক্সবাজার। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
সকালে কনকনে শীত উপেক্ষা করে টিসিবির চাল ও আটা নেওয়ার জন্য লাইনের দাঁড়িয়ে আছে নিম্ন আয়ের নারী ও পুরুষ। বছিলা সড়ক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ছবি: মো. সোয়েব মেজবাহউদ্দিন
কাঁঠাল খেয়ে বিচি ফেলেছিলেন। এরপর আর যত্নআত্তি হয়নি। তবু কত সুন্দর চারা উঠল। এ দেশের মাটি তো আসলেই সোনার মতো। সোনার চাইতেও খাঁটি! কুমিরা, চট্টগ্রামছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
রাস্তার পাশে মুগ্ধতা ছড়াচ্ছে অলিয়েন্ডার বা (রক্তকরবী) ফুল। ছবিটি সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার খাদুলী গ্রামের উধুনিয়া সড়ক থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: প্রান্ত কুমার তালুকদার