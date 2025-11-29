পাঠকের ছবি (২৯ নভেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
কৃষক ধান মাড়াই করে খড়কুটো ফেলে গেছেন। কুয়াশার চাদরে পুরো গ্রাম ঢাকা পড়ে প্রকৃতি অপরূপভাবে সেজেছে। আলীপুর, মোল্লারহাট, কালকিনী, মাদারীপুর, ২৯ নভেম্বর ২০২৫ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
কৃষকের ব্যস্ততা। দিঘীরপাড়, মুন্সিগঞ্জ, ২৮ নভেম্বর ২০২৫ছবি: অপু আহমেদ
গ্রামের মেঠোপথে দুই বন্ধুর সাইকেল চড়ে ফেরা, চারপাশে সবুজ ধানখেত আর গাছের সারি। চৌবিলা, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সুমন পাল
প্রতিটি সূর্যাস্তই যেন প্রকৃতির অস্কার বিজয়ী একটি শর্টফিল্ম, যার কোনো সংলাপ নেই, আছে শুধু মুগ্ধতা আর বিস্ময়। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। পদ্মা নদীর পাড়, মৈনট ঘাট, দোহার উপজেলা, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
নিজের তৈরি গরুর মাক্স নিয়ে বিক্রির জন্য বাজারে যাচ্ছেন একজন বিক্রেতা। বসন্ত পুর, চান্দিনা, কুমিল্লা, ২৯ নভেম্বর ২০২৫ছবি: ওসমান গনি
লোকটা পড়ে ছিল রাস্তার পাশে। ভিক্ষুক নন। এ সমাজ তাঁদের নাম দিয়েছে ‘পাগল’। তাঁদের পোশাকের ঠিক নেই, খাওয়ার ঠিক নেই, থাকার ঠিক নেই। কিছুই ঠিক নেই। যাঁদের ঠিক আছে সবকিছু, তাঁরা এগিয়ে এলেই আমাদের রাস্তাগুলো নরকের না হয়ে স্বর্গীয় হতো। ছবিটি চট্টগ্রাম থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
সৌন্দর্যবর্ধনকারী পামগাছকে ফুলেল অর্কিড শোভিত করা থাই বৃক্ষপ্রেমীদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত। সুয়ান লুয়াং, ব্যাংকক, থাইলান্ড, ২৫ নভেম্বর ২০২৫ছবি: মো. আবদুল্লাহ চৌধুরী
শীতকালীন সবজি বাঁধাকপির খেত। কিছুদিন পরেই বিক্রির উপযোগী হবে। ভবানীগঞ্জ ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাসান ইমাম
স্থানীয়ভাবে শ্বেতরংগনী, জংলি টমেটো ইত্যাদি নামে পরিচিত একটি কাঁটাযুক্ত ঝোপজাতীয় উদ্ভিদ। জয়নুল আবেদীন পার্কসংলগ্ন এলাকা, সদর উপজেলা, ময়মনসিংহ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: ফারনান বিপুল