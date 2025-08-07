ছবি

পাঠকের ছবি (৭ আগস্ট ২০২৫)

দুই পৃথিবী। কাফরুল এলাকা, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: যোসেফ গমেজ
কুমিল্লার চান্দিনা বাজারে তীব্র যানজট। অটোরিকশা আর সিএনজির বেপরোয়া চলার কারণে এ যানজটের সৃষ্টি হয়। এই যানজটের কারণে যানবাহন চলাচল ও সাধারণ মানুষের চলাচলে পড়তে হয় ভোগান্তিতে। চান্দিনা, কুমিল্লা,৭ আগস্ট, ২০২৫
ছবি: ওসমান গনি
আকাশে যেন মেঘের মেলা বসেছে। শ্রাবণের আকাশের দিকে তাকালেই শুভ্রশ্বেত মেঘের ওড়াউড়ি মনটাকে বিচলিত করে দেয়। তখন মনে হয় এমন মেঘ একটু ছুঁয়ে দিই। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের আকাশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় ৭ আগস্ট তোলা
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
এই রেলস্টেশন চার লাইন হলেও ১ ও ৪ নম্বর রেললাইন দীর্ঘদিন ব্যবহৃত না হওয়ায় আগাছায় ভরে গেছে। এ ছাড়া দুই প্ল্যাটফর্মে অনেক অবৈধ দোকানপাট গড়ে উঠেছে। আমিরগঞ্জ রেলস্টেশন, রায়পুরা, নরসিংদী, ৬ আগস্ট
ছবি: হৃদয় গোপাল সাহা
সন্ধ্যার বৃষ্টি যেন পুরোনো স্মৃতির চিঠি—প্রতিটি ফোঁটায় লেখা থাকে একেকটি গল্প। ছবিটি রাজশাহী নগরীর সাহেব বাজার এলাকা থেকে সম্প্রতি তোলা
ছবি: খন্দকার শাকিল হোসাইন
অটোরিকশা যাত্রীর অপেক্ষায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বদরপুর বাজার, চান্দিনা, কুমিল্লা, ৭ আগস্ট, ২০২৫
ছবি: ওসমান গনি
যেখানে শহর শেষ আর গ্রামের শুরু। আদর্শ সদর উপজেলা, কুমিল্লা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: কামাল হোসেন
পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ স্থান, বাবার কোল। ছবিটি রাজধানীর সদরঘাটে সম্প্রতি তোলা
ছবি: নুসরাত রুষা
