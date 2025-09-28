ছবি

পাঠকের ছবি (২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

কুমড়ো ফুলের মতোই মানুষের সহজ-সরল সুন্দর জীবন হোক, যেখানে আলো আর হাসিই হবে প্রধান রং। ক্ষুদ্র এই ফুলের সৌন্দর্যও মনে করায়, প্রকৃতির ছোট্ট উপহার কতটা শান্তি দিতে পারে। গোপীনাথপুর, জয়পুরহাট
জাফরিন সুলতানা
একটু সহযোগিতা পেলে প্রতিটি প্রাণীই নিজেকে মেলে ধরতে পারে, বিকশিত করতে পারে নিজের প্রতিভাকে। প্রতিটি সৎকাজে অনুৎসাহিত নয়, বরং উৎসাহ প্রদান করা উচিত
ছবি: আল আমিন জুয়েল
কাঠের পাটাতনের সঙ্গে লোহার ফ্রেম লাগিয়ে তৈরি কাঠামোটি খালের দুই পাড়ের জনবসতিতে সংযোগ ঘটিয়েছে। ব্রিজ, সেতু না সাঁকো—কোন নামে অভিহিত করা যাবে একে, বলা মুশকিল। খালের এক প্রান্তের অংশে এতে ওঠার পথে একটি গেট চোখে পড়বে। গরুর খাল–সংলগ্ন এলাকা, চররমনীমোহন ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: হাসান ইমাম
কর্দমাক্ত জমিতে কয়েক কিশোর ফুটবল খেলছে। চান্দিনা, কুমিল্লা, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: ওসমান গনি
সবুজ প্রান্তরে গরুর পাল নিয়ে রাখালের পথচলা গ্রামের চিরচেনা দৃশ্য। বাঁশবাড়ীয়া, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম,২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: সূর্য দাস
মাঠজুড়ে শুকাচ্ছে সোনালি আঁশ, সাজানো পাটখড়ি—বাংলার গ্রামীণ জীবনের এক চিত্র। মোগলহাট, লালমনিরহাট, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: আজমীর তারেক চৌধুরী।
একজন কৃষক তাঁর গবাদিপশুর খাদ্যের জন্য পুকুরে ঘাসের ময়লা পরিষ্কার করছেন। চান্দিনা, কুমিল্লা, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: ওসমান গনি
