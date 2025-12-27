জাবালে নুরে আরোহণ, কিছু আলোকচিত্র
মক্কায় কাবা শরিফের কাছেই জাবালে নুর বা হেরা পর্বত। এ পর্বতে ওঠা–নামা বেশ কঠিন। প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) নিয়মিত এ পর্বতে ওঠানামা করতেন। মহানবী (সা.) এ পর্বতে ধ্যান করতেন। পবিত্র কোরআন প্রথম নাজিল হয়েছিল এখানে। আরবিতে জাবাল মানে পাহাড়, জাবালে নুর অর্থ নুরের পাহাড়। পাহাড়ে কিছু অংশে পাকা সড়ক রয়েছে। কিছু গাড়ি সে পর্যন্ত যায়। এরপর শুরু হয়েছে পাহাড় কেটে তৈরি করা সিঁড়ি। জাবালে নুর পর্বত সৌদি আরবের হেজাজ অঞ্চলের পবিত্র মক্কার নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। মক্কার অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রও এটি। কষ্টসাধ্য পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে পর্বতের চূড়ায় উঠতে এক থেকে দুই ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। পর্বতের চূড়ায় ওঠে। পরে কিছু পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে নামলে হেরা গুহা। সেখান থেকে হেরা গুহার কাছে পৌঁছাতে প্রায় আধা ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। জাবালে নুর পর্বত আরোহণের ছবি তুলেছেন ফাত্তাহ তানভীর রানা।
