পাঠকের ছবি (১২ আগস্ট ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
বর্ষায় কাপ্তাই লেক তার আসল রূপ ধারণ করে। নিজের আসল রূপ ফিরে পায় কাপ্তাই লেক বর্ষা এলেই। পানির ধারা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত, আর চারপাশের পাহাড়গুলো যেন নতুন প্রাণ পায়। এই মৌসুমে নৌকাভ্রমণ, লেকের পার ঘেঁষে হাঁটা অথবা লেকের পাশে দাঁড়িয়ে সবুজ পাহাড় দেখা—সবকিছুই হয়ে ওঠে স্মরণীয়। কাপ্তাই লেকের ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: ইয়াজ উদ্দিন সজিব
চট্টগ্রামগামী কর্ণফুলী ট্রেনের অপেক্ষায় সাজিয়ে রাখা কলা। হাঁটুভাঙা রেলওয়ে স্টেশন, নরসিংদী, ১১ আগস্টছবি: হৃদয় গোপাল সাহা
বর্ষার পানিতে নিচু এলাকা প্লাবিত হয়ে গেছে। তাই গরুর মালিকেরা মিরকাদিম পৌরসভার খেলার মাঠে এভাবেই চড়িয়ে খাস খাওয়াচ্ছেন। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের মিরকাদিম এলাকা থেকে গতকাল সোমবার (১১ আগস্ট) তোলা হয়েছেছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
প্রকৃতি তার সৌন্দর্যে একাকার হয়ে যায় গোধূলির সময়। কীর্তনখোলা নদীর পাড়, বরিশাল সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি:কামরুল হাসান
পাতার সবুজে মিশে আছে প্রজাপতির রঙিন স্বপ্ন। কালী নদীর তীর, বসন্তপুর, ঝিনাইদহ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: শেখ সুলতানা সুখী
নদীতে অভ্যাসমতো বড়শি দিয়ে মাছ ধরছেন একজন প্রবীণ লোক। মেঘনা নদী, নাগরিয়াকান্দি, নরসিংদী। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হৃদয় গোপাল সাহা
কদম ফুল ফোটার প্রধান সময় হলো বর্ষাকাল। বাংলা পঞ্জিকা অনুসারে আষাঢ়-শ্রাবণ দুই মাস মিলে বর্ষা ঋতু। শ্রাবণ মাস প্রায় শেষের পথে। এখনো কদমগাছে কিছু কদম ফুল দেখা যাচ্ছে। বাস টার্মিনাল এলাকা, লক্ষ্মীপুর সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাসান ইমাম
আমরা সভ্য হব কবে? ঢাকা শহরের ব্যস্ততম মহাখালী পদচারী-সেতুর ওপর হকারের দোকান। মানুষজন খুবই কষ্টে লাইন নিয়ে এই পদচারী-সেতু পেরিয়ে যাচ্ছে। আমার প্রশ্ন, এ হকাররা সাহস পেল কোথা থেকে দোকান বসানোর? এসব দেখার জন্য কি কোনো প্রশাসন নেই? ছবিটি সম্প্রতি তোলা।ছবি: মো. আইয়ুব আলী