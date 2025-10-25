পাঠকের ছবি (২৫ অক্টোবর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
আজকাল মাইক দিয়ে প্রচারের জন্য অটোভ্যান বা রিকশা ব্যবহার করা হলেও পাবনার বেড়া উপজেলার ঢালার চরে আজও চলে ঘোড়ার গাড়ি। সেই ঘোড়ার গাড়িতে প্রচারের কাজটিও চলছে। বেড়া, পাবনা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: অলোক আচার্য
খুব ভোরে হাঁটতে বের হয়েছিলাম। চোখে পড়ল হেমন্তের কুয়াশাভেজা প্রকৃতির ফুলবনের। রাস্তার পাশে এভাবেই ফুল ফুটে হেমন্তকে শোভাময় করে তুলছে। ছবিটি মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মিরকাদিম এলাকা থেকে ২৫ অক্টোবর সকালে তোলাছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
কুশিয়ারা নদীর তীরে সূর্যাস্ত। শেওলা সেতু, বিয়ানীবাজার, সিলেট, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ছবি: মো. তোফায়েল আহাম্মদ
যমুনা সেতুটি ১৯৯৮ সালের জুন মাসে যাতায়াতের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এই সেতু যমুনা নদীর পূর্বপাড়ের ভূঞাপুর ও পশ্চিমপাড়ের সিরাজগঞ্জকে সংযুক্ত করেছে। সেতুটি ১৯৯৮ সালে নির্মাণকালীন পৃথিবীর ১১তম বৃহত্তম সেতু এবং বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার ষষ্ঠ বৃহত্তম সেতু। ছবিটি সূর্যাস্তের সময় তোলা। ছবি সম্প্রতি তোলাছবি: সুমন পাল
রাতের নিস্তব্ধতায় আলোকিত দেশের প্রথম ও একমাত্র পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র রূপপুর। ছবিটি ২৪ অক্টোবর ২০২৫ রাতে তোলাছবি: রাসেল ইসলাম