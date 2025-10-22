পাঠকের ছবি (২২ অক্টোবর ২০২৫)

ভোর হতেই জেলেরা মাছ শিকারে নামেন। সকালের হাটে বিক্রি এবং সেই দিনের খরচের জোগান। প্রতিদিনই এমন কর্মযজ্ঞ চলে নদীর পাড়ের মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করা জনগোষ্ঠীরছবি: আল আমিন জুয়েল
জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসে ‘সড়ক নিরাপত্তা আইন’ দ্রুত প্রণয়নের দাবি জানিয়েছেন তরুণেরা। আজ বুধবার (২২ অক্টোবর) জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে সকালে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সামনের সড়কে জাতীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এই দাবি তোলেন আহ্ছানিয়া মিশন ইয়ুথ ফর হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিংয়ের সদস্যরাছবি: বিজ্ঞপ্তি
রংপুরের ঐতিহ্য ‘তাজহাট জমিদার বাড়ি’। তৎকালীন জমিদার মহারাজা কুমার গোপাল লাল রায় প্রাসাদটি ১৯১৭ পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। এটি নির্মাণে সময় লেগেছিল প্রায় ১০ বছর। ইতিহাস, রাজকীয় সৌন্দর্য আর নীরব গল্পে ভরা এই প্রাসাদ যেন সময়কে থামিয়ে রেখেছে। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
এই তো সেদিন। দেখতে দেখতে বছর পেরিয়ে। সূর্যাস্তের সময় কাশেম বিল এলাকা থেকে ছবিটি তোলা হয়েছিল। উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সুমন পাল
বান্দরবান জেলার প্রত্যন্ত থানচির তমাতুঙ্গী থেকে। একঝাঁক পাহাড়ি তরুণীর ছবি তোলা ও উপভোগ। অসাধারণ দৃশ্য! অপূর্ব ব্যাকগ্রাউন্ড! সারি সারি পাহাড়। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: আবু আফজাল সালেহ