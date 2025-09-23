পাঠকের ছবি (২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

দূরের জুম পাহাড় থেকে লেবু সংগ্রহ করে বিক্রির জন্য নিয়ে যাচ্ছেন চাষি। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। হাইদগাঁও, পটিয়া, চট্টগ্রামছবি: মো. রায়হানুল হক
কাশফুল যখন শরতের বাতাসে দোল খায়। যমুনা রেল ব্রিজ এলাকা, টাঙ্গাইল, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
নদীর পাড় ধরে হাঁটছিলাম। চোখে পড়ল হলুদ বুনোফুল। ঝোপঝাড়ের ভেতর এমন সুন্দর ফুল প্রকৃতিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের মিরকাদিম খেলার মাঠের পাশ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর বিকেলে তোলাছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
‘যতই ছোট হও না কেন, চেষ্টা করলে আলোর স্পর্শ তুমিও পাবে।’ ছবিটি সম্প্রতি দিনাজপুরের ফুলবাড়ী থেকে তোলাছবি: স্বাতীলেখা লিপি
প্রকৃতি ও মানুষের অনন্য বন্ধু এই জীবন্ত শামুক! ছবিটি চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলা থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
বর্ষায় গ্রামের মানুষের যাতায়াতের সহজ উপায় নৌকা। কাকুরিয়া, অরুয়াইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সূর্য দাস