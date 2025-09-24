পাঠকের ছবি (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রাণবৈচিত্র্য। চট্টগ্রামের মুরাদপুরে অফিসের বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছি সকাল সকাল। বেকারির ভ্যানগাড়ি এল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি কুকুর গাড়িটি ঘিরে ধরল, যেন কত দিনের চেনা এ গাড়ি! পরিচিত দৃশ্য প্রতিদিনের। চালক স্থানীয় দোকানিকে তাঁর অর্ডারের নাশতার আইটেম দিলেন। কুকুরগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। চাইলেই হামলে পড়তে পারত খাবারের ওপর। কিন্তু না, এ কুৎসিত দৃশ্য দেখা গেল না। দেখা গেল পৃথিবীর সুন্দর আর মায়াবী দৃশ্য, যেখানে জড়িয়ে আছে ভালোবাসা, যেটির বড্ড অভাব এখন! দোকানি পুরোনো কয়েকটি পাউরুটি একটু দূরে ছুড়ে দিলেন। কুকুরগুলো সুশৃঙ্খলভাবে খেয়ে নিল। সবাই ভাগে পেল। কেউ পেল, কেউ পেল না—এ রকম হলো না। প্রাণীদের বৈচিত্র্যময় জগৎ থেকে আমরা কত কিছু শিখতে পারি। আমরা শিখাতেও পারি। এ জগৎ তবেই হয় স্বস্তির। কিন্তু এসব ঢেকে থাকে স্বার্থপরতা আর নির্মমতার আঁধারে। আঁধার ঘুচে আলো আসুক। ভালোবাসা, মায়ামমতা খুশবু ছড়াকছবি: সঞ্জয় দেবনাথ