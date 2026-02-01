পাঠকের ছবি (১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
মেঘহীন নীল আকাশের নিচে, একটি সোনালি খড়ের গাদা সূর্য-উষ্ণ রহস্যের মতো শুয়ে আছে গাছের মধ্যে যার পাতাগুলো ফিসফিসিয়ে আলোয় ঝিকিমিকি করে। গ্রামীণ কুঁড়েঘর এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাঠ পৃথিবীর শান্ত ছন্দকে আলিঙ্গন করে, যেখানে শুকনো ঘাস এবং খোলা আকাশ একটি প্রাচীন, সোনালি দীর্ঘশ্বাসের মতো শ্বাস নেয়। কাটিরহাট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সাইয়েদ জামি
রূপের শেষ নেই। টেকনাফ, কক্সবাজার। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: অপু আহমেদ
করলা ফুল। আত্রাই, নওগাঁ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: শেখ সুলতানা সুখী
শপথে বাঁধা, দায়িত্বে দৃঢ়। দীক্ষার মুহূর্তে স্কাউটিংয়ের আদর্শ। রোভার স্কাউট প্রশিক্ষণকেন্দ্র, বাহাদুরপুর, গাজীপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: এস এম এম মুসাব্বির উদ্দিন
গ্রামবাংলার সড়কের পাশ দিয়ে হাঁটার সময় কাপড় শুকানোর এমন দৃশ্যে হরহামেশাই চোখে পড়ে। মাঘের হিমশীতল বাতাসে শুকাতে দেওয়া কাপড়গুলো দুলছে। এ এক অসাধারণ দৃশ্য। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের মিরকাদিম পৌরসভার বাইদ্দাপট্টি থেকে গত ২৮ জানুয়ারি তোলাছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ