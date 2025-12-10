পাঠকের ছবি (১০ ডিসেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
সারি সারি পণ্যবাহী নৌকা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা। ধনু নদ, ছাতক নৌ রুট, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: আবু তারেক
এই ফুল বিক্রেতা তাঁর ছোট্ট ভ্যানটিতে যেন বাংলাদেশের উৎসবের রং নিয়ে এসেছেন। টাটকা গোলাপ আর চন্দ্রমল্লিকার সুবাসে ভরে উঠেছে স্থানীয় বাজার। ধানগড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: সুমন পাল
রাজশাহী কলেজ প্রাঙ্গণে কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ এবং সূর্য। রাজশাহী, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: সাদিয়া আলম রূপন্তী
একজন কৃষক ভাটাবালীর চর থেকে ধান কেটে খেয়ানৌকায় করে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু ধানের আঁটি তাঁর মাথায় তুলে দেওয়ার মতো কোনো লোক খুঁজে পাচ্ছেন না। তাতেই এ কৃষক বিড়ম্বনায় পড়েছেন। আমাদের দেশের কৃষকদের দুর্ভোগের যেন শেষ নেই। ছবিটি আলীপুর কদমতলা, কালকিনি, মাদারীপুর, ৭ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ