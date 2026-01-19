পাঠকের ছবি (১৯ জানুয়ারি ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
খেজুরগাছটি নদীর মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, অথচ নদীতীর কিছুটা দূরে। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙ্গনসহ শত প্রতিকূলতার মধ্যেও গাছটির অবস্থান আমাদের বাস্তব জীবনের লড়াই করে টিকে থাকার ইঙ্গিত বহন করছে। উরবুনিয়া, বরগুনা। সম্প্রতি তোলা ছবিছবি: সুদীপ্ত কুমার হোড়
বাঁচার ইচ্ছাটাই মুখ্য! ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: রওশন জাদীদ
কাঠপট্টি লঞ্চঘাটে এখন আর বড় বড় লঞ্চ ভিড়তে পারে না। শীত মৌসুমে পানি কমে গিয়ে ঘাটের সামনের নাব্যতা একেবারে কমে গেছে। তাই একদিকে চলছে ড্রেজিং কাজ। তা আবার ঘাটের পাশেই ড্রেজিং করা বালু ফেলা হচ্ছে। বর্ষায় সেই বালু আবার ঘাটের নাব্যতা হারাবে। এভাবেই চলছে প্রতিবছর ভানুমতীর খেলা। দেখার কেউ নেই। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের মিরকাদিম লঞ্চঘাট থেকে ১১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে তোলা হয়েছেছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
দৃষ্টি প্রখর আর লক্ষ্যে অবিচল। সুযোগ পেলেই পটুয়াখালী নদী থেকে মাছ শিকার করছে চিলটি। ছবিটি সম্প্রতি তোলা হয়েছে। সদর বাজার, পটুয়াখালীছবি: মো: নাভিদ আজম
সূর্যাস্ত মানেই নতুন দিনের সূচনা। রাজশাহী কলেজ প্রাঙ্গণ। রাজশাহীছবি: সাদিয়া আলম রূপন্তী
অপরূপ সৌন্দর্যে ভরা বাংলার এই চিরচেনা রূপ। শর্ষেখেতের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে আঁকাবাঁকা মেঠো পথ। বেংনাই, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: রাজু আহমেদ রকি
ভিন্ন ঢাকা, যখন নগর ভবন থেকে দেখা হয়। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: রওশন জাদীদ
দিগন্তজোড়া শর্ষেখেতের মাঠ। বড়াইল, নবীনগর উপজেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. সাইফুল ইসলাম
একটা সময় গরুর গাড়ি ছিল গ্রামবাংলার চলাচলের একমাত্র বাহন। ঘরে ফসল তোলা থেকে শুরু করে বরযাত্রী ও নতুন কনে তাঁর স্বামীর বাড়িতে আসত এই গরুর গাড়ির মাধ্যমে। তারপর বাপের বাড়ি যাওয়ার সময়ও এই গাড়িই ব্যবহার করা হতো। কিন্তু যুগের পরিবর্তন হয়েছে, এসেছে অত্যাধুনিক বাহন। প্রত্যন্ত গ্রাম ছাড়া এখন আর গরুর গাড়ি দেখা যায় নাছবি: সংগীত কুমার