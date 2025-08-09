পাঠকের ছবি (৯ আগস্ট ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
পথের জীবন। রাজধানীর হাইকোর্ট মোড় এলাকা থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: নুসরাত রুষা
গ্রামীণ জনপদের পথ ধরে হাঁটতে গেলে রাস্তার পাশে পাট রোদ দেওয়ার এমন দৃশ্য হামেশাই চোখে পড়ে। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার ফুলকুচি গ্রাম থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: সামসুল হুদা হিটু
মধ্যযুগ থেকে শুরু। মোগল, সুলতান, ইংরেজসহ কত খাঁ কতজন এলো গেল। তবুও এই বন্দর সদা জাগ্রত। সদরঘাট, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. আল-আমিন মাসুদ
বর্ষার প্রকৃতি মানেই বৃষ্টির অবিরাম ধারা। যে ইছামতী নদী পানিশূন্যতায় ভুগে সরু খালে পরিণত হয়েছিল, তা এখন বর্ষার জলে টইটম্বুর। মেঘেরা আরও বর্ষণের জন্য এখন একত্র হচ্ছে। হয়তো একটু পরেই ঝরবে বরিষণ। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের মিরকাদিমের ওপর দিয়ে প্রবাহিত ইছামতী নদীরছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ