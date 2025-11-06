ছবি

পাঠকের ছবি (৬ নভেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

বৃষ্টির পানির ভয়ংকর সৌন্দর্য। বিলের ঘাট, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. এহসানুল হক
নগরীর ব্যস্ত সড়কের পাশে আগুনে পুড়ছে বর্জ্য। এ থেকে নির্গত হচ্ছে ধোঁয়া ও দূষণ, বাড়ছে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা। ছবিটি রাজারবাগ পুলিশ লাইনস হসপিটালের সামনে থেকে সম্প্রতি তোলা
ছবি: এ বি এম সিয়াম আহমেদ
কৃষকের মাঠজুড়ে শীতের আগাম ফুলকপি। আর কয়েক দিন পরই তা বাজারজাত করা সম্ভব হবে। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের সিপাহিপাড়া এলাকার একটি খেত থেকে সম্প্রতি তোলা
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
খরস্রোতা মহানন্দা নদীর পাড়ে স্থানীয় লোকজনের মাছ ধরা চলছে, তবে বছরের অধিকাংশ সময়ে নদীতে স্রোত না থাকলে হাঁটুপানিতে নেমে পাথর সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করেন স্থানীয় লোকজন। ছবিটি পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া ডাকবাংলো এলাকা থেকে সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. রায়হানুল হক
দিনের শেষ ভাগ। হেমন্তের পড়ন্ত বিকেল। পশ্চিম আকাশে সূর্যের বিদায়ের সব আয়োজন শেষ। মন ভোলা কিছু পাখি এখনো বাড়ি ফেরার তাড়নায় অক্লান্ত উড়ছে। হিমশীতল সজীব প্রকৃতি। তার মধ্যে মাঝআকাশে উঁকি দিয়েছে অবেলার পূর্ণ একটি চাঁদ। টেকনিক্যাল হাইস্কুল, চাঁদপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. আল-আমিন মাসুদ
মাথার ওপর মস্ত বড় এক চাঁদ উঠেছে। ঠিক যেন জীবনানন্দ দাশের কবিতায় কার্তিকের কুয়াশার রাতের মতো কিংবা বিভূতিভূষণের ‘আরণ্যক’ উপন্যাসের বিহারের পূর্ণিয়া কুশী নদীর অপর পারের লবটুলিয়া নাঢ়া ও ফুলকিয়া বইহার অথবা ভানুমতীদের ধনঝিরি পাহাড়ের বনভূমির ওপর সরল রেখার মতো তাকিয়ে থাকা চাঁদের মতো সুন্দর। ছবিটি সম্প্রতি ময়মনসিংহ থেকে তোলা
ছবি: দেলোয়ার হোসেন
207. টিকে থাকার লড়াই। বিলের ঘাট, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। ছবি: মো. এহসানুল হক
গ্রামের একজন কৃষক তাঁর সন্তানকে নিয়ে জমি থেকে লাল শাক উঠাচ্ছেন বাজারে বিক্রি করার জন্য। আওড়াল, চান্দিনা, কুমিল্লা, ৫ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: ওসমান গনি
