পাঠকের ছবি (২৩ আগস্ট ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

৩ নম্বর সংকেত উপেক্ষা করে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ থেকে কুমিরা ঘাটের উদ্দেশ্যে ছুটছে স্পিডবোট। উত্তাল নদীতে প্রাণহানির আশঙ্কা থাকলেও যাত্রীরা বাধ্য হচ্ছেন ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াতে। এমন অবহেলা যেকোনো মুহূর্তে ঘটাতে পারে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, যার দায় এড়ানো কঠিন হবে। ছবিটি (২২/০৮/২৫) আঁকিলপুর এলাকা থেকে তোলা
ছবি: সূর্য দাস
বৈকালিক দুধের বাজার, বাদুয়ারচর রেলগেট, হাজীপুর, নরসিংদী। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: হৃদয় গোপাল সাহা
কৃষক সামনের শীত মৌসুমের জন্য ফুলকপির চারা মাচায় উৎপাদন করছেন। বাজারে এখন সবজির দাম অনেক চড়া। কৃষকের এ চারায় উৎপাদিত ফসল উঠলেই হয়তো বাজার কিছুটা স্বাভাবিক হতে পারে। ছবিটি মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার বানিয়াবাড়ী এলাকা থেকে ২২ আগস্ট বিকেলে তোলা
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
প্রকৃতির সংযোগে গড়ে উঠছে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়। ছবিটি ২১ আগস্ট তোলা
ছবি: সিফাত শাহরিয়ার প্রিয়ান
একটি মরা গাছের ডাল। তার ওপর বসে আছে একটি ফড়িং। উত্তর যশপুর, ছাগলনাইয়া উপজেলা, ফেনী। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: হাসান ইমাম
গোধূলির শেষ আলো জানান দিচ্ছে একটু পরেই নামবে রাতের নিস্তব্ধতা। মুন্সিগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি : রবিউন নাহার তমা
কচুরিপানায় ভরে গেছে নদীপথ। হঠাৎ দেখলে মনে হবে নীল আকাশের নিচে সবুজের মাঠ। স্থান: বদরপুর, নরসিংদী। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: হৃদয় গোপাল সাহা
