পাঠকের ছবি (৫ এপ্রিল ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
১ / ৯
এই শহরে কেউ ঘুমায় বিছানায়, কেউ ফুটপাতে। কিন্তু ঘুমের আগে সবারই প্রয়োজন একটু নিরাপত্তা, একটু ভালোবাসা। কুকুরটা পাশে শুয়ে আছে ভয়হীন, কিন্তু মানুষটা হয়তো প্রতিদিনই লড়ছে বেঁচে থাকার ভয়ে। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলাভবন প্রাঙ্গণছবি: মোছা. রুমা আরা খাতুন
২ / ৯
রোদের আলো ঝিকমিক করছে তখন। এ আলো দেখলেই সব সময় আমি নিজেকে শৈশবের একটি পুকুরে আবিষ্কার করি। তারপর সেখান থেকে নদীতে যাই। চারদিকে রোদের আলোর রাজত্ব। পানিতে যেন হীরার কুচি খেলা করছে। শৈশবের স্মৃতি আমাদের রাজা না বানালে আমাদের বেঁচে থাকা অসহনীয় হতো। স্রষ্টা কত আয়োজন করে মায়ার আসর বসিয়েছেন আমাদের জন্য। চট্টগ্রাম থেকে ছবিটি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
৩ / ৯
ডুবন্ত সূর্য! প্রকৃতির সবচেয়ে সুন্দর বিরতি। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। গোদার বাজার, পদ্মা নদীর পাড়, রাজবাড়ীছবি: মো. রায়হানুল হক
৪ / ৯
এ শহরে ভেলপুরি আর ফুসকা। মিরপুর ১০, ঢাকা, ৩ এপ্রিল, ২০২৬ছবি: সোহাগ শাহরিয়ার
বরেন্দ্র অঞ্চলের অন্যতম প্রধান ফসল ধান। ধানের পাশাপাশি এ অঞ্চলের কৃষকেরা খড় বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হন। ছবিটি সম্প্রতি নওগাঁর নিয়ামতপুর এলাকা থেকে তোলাছবি: সবুজ সরকার
৭ / ৯
সাদা প্রজাপতির ডানায় ভর করে নিঃশব্দে ফুটে উঠেছে প্রকৃতির কোমল সৌন্দর্য। কুমিল্লা থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: তানভীর আহম্মেদ
৮ / ৯
ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার লালমোহন টু মঙ্গলসিকদার রোডের হেলিপ্যাডের পশ্চিম পাশে রাস্তার পাশের বিদ্যুতের খুঁটিটি ভেকু বহনকারী ট্রাকের সঙ্গে ভেঙে খুঁটির গোড়া মাটি থেকে ওপরে উঠে যায়। এতে কোনো হতাহত হয়নি। তবে সরু রাস্তায় এভাবে ভেকু বহনকারী বড় ট্রাকগুলো যখন রাস্তা দিয়ে যায় তখন অন্য পাশের গাড়িগুলো রাস্তায় ঠিকমতো চলতে পারে না। এতে প্রায় ছোট–বড় দুর্ঘটনা ঘটে। রাস্তার চেয়ে বড় বা রাস্তার প্রায় সমান এসব ভেকু চলাচলের ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। ছবিটি ৪ এপ্রিল তোলাছবি: মো. সোয়েব মেজবহউদ্দিন
৯ / ৯
অনেক গ্রাম আছে যেখানে এখনো উন্নয়নের তেমন ছোঁয়া লাগেনি। গ্রামের পথ ধরে হাঁটলে এখনো এ রকম কাঠের সেতু চোখে পড়ে। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের চর কিশোরগঞ্জ এলাকা থেকে ৩ এপ্রিল ২০২৬ তোলা হয়েছেছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ