পাঠকের ছবি (১৭ জানুয়ারি ২০২৬)

শীতের ভোরে পালক ফুলিয়ে বসে আছে ঘুঘু। পাখিরা সাধারণত শীতের হাত থেকে বাঁচতে এবং শরীরের তাপমাত্রা ধরে রাখতে এভাবে তাদের পালক ফুলিয়ে রাখে। এতে পালকের মাঝে বাতাস আটকে থাকে, যা তাদের শরীরের জন্য কম্বলের মতো কাজ করে। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাফিজুন নাহার
শীতের কুয়াশা ভেদ করে অবিরাম ছুটে চলা। তিতাস নদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. সাইফুল ইসলাম
শর্ষের হলুদ মাঠের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলা মাটির পথের পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে একাকী গাছ। গ্রামের শান্ত বিকেলের একটুকরা দৃশ্য। টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের সাফুর্তা থেকে ছবিটি ১০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে তোলাছবি: শরিফুল ইসলাম রিফাত
শীতের সকালে পুকুরের ধারে রাজহাঁসের বিচরণ। হাঁড়িপুকুর, জয়পুরহাট থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: দীপংকর কুমার চৌধুরী
নিস্তব্ধ জলরাশির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা একাকী বাঁশের ঘর; শহরের কোলাহল ছাপিয়ে প্রকৃতির নীরবতার প্রতিচ্ছবি। গোড়ান চাটবাড়ি, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: শেখ ওমর ফারুখ
কৃষক তাঁর জমিতে ফসলের জন্য পানি সেচ দিচ্ছে। দত্তখলা বিল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. সাইফুল ইসলাম
সাঁঝেরবেলা। সাবদি, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ, ১০ জানুয়ারি ২০২৬ছবি: অপু আহমেদ
এখন খালে পানি কম। কম পানিতে একজন শৌখিন মানুষ খেপলা জাল দিয়ে দেশীয় প্রজাতির মাছ ধরছেন। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের মিরকাদিমের কমলাঘাট খাল থেকে সম্প্রতি তোলা হয়েছেছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ