পাঠকের ছবি (১২ অক্টোবর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
ভোরের আলোয় হাকালুকি হাওরের দৃশ্য। বড়লেখা, মৌলভীবাজার। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। ছবি তুলেছেন অধ্যাপক মো. তোফায়েল আহাম্মদ। তিনি মৌলভীবাজার বড়লেখা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ।
অবিরাম বৃষ্টি চলছে। সবাই খানিকটা বিরতি নিলেও বৃষ্টিতে ভিজে তারা ফুলের মালা বানাচ্ছে। কেননা এই মালা বিক্রি করেই তাঁদের সন্তানের মুখে খাবার তুলে দেবেন। জীবন-জীবিকার কাছে কোনো কিছুই বাধা হতে পারে না। মেট্রোস্টেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১১ অক্টোবর ২০২৫ছবি: সুদীপ্ত কুমার হোড়
শাহপরীর দ্বীপ, টেকনাফ, কক্সবাজার। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সাকিব হাসান
আমরা সচরাচর কাঠগোলাপ সাদা রঙের দেখি থাকি। তবে ছাদবাগানে গোলাপি কাঠগোলাপের অপরূপ সৌন্দর্যের দেখা মিলল। লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাফিজুন নাহার
শিক্ষণে উপকরণের ব্যবহার শিখনে শিশুদের কৌতূহল বাড়িয়ে শেখাকে আনন্দদায়ক ও অর্থবহ করে তোলে। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই), ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত ‘উপকরণ প্রদর্শনী ২০২৫’ উপলক্ষে বিটিপিটি তৃতীয় ব্যাচের শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীরা নিজ নিজ প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণ স্টলে তুলে ধরেন। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই) ঢাকা, মিরপুর-১৩। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
সবুজ পাতার ফাঁকে এক কালো পাখি—নিঃশব্দে বসে আছে সময়ের অপেক্ষায়। হয়তো সবে উড়ে এসেছে দূর কোনো ডালপালা থেকে। চারপাশে নীরবতা, কেবল হালকা বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ। এমন দৃশ্য মনে করিয়ে দেয়, প্রকৃতির সৌন্দর্য কখনো শব্দে নয়, অনুভবে ধরা দেয়। ফুলপুর উপজেলা, ময়মনসিংহ, ১১ অক্টোবর ২০২৫, বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটছবি: সুমিত সরকার উদয়
শরতের শেষে হেমন্তের আগমনী বার্তা নিয়ে শিশির ভিজিয়ে দিয়েছে প্রকৃতি। নন্দগ্রাম, বগুড়া। ছবিটি ৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে সকালে তোলাছবি: মাহবুবা সাবরিন
উঁচু ভবনের জানালা দিয়ে নিচে তাকালে দেখা যায়, ধানমন্ডির ব্যস্ত রাস্তা, গগনচুম্বী ভবন আর চলমান জীবনের ছন্দ। এই শহর যেন থেমে থাকলেও ব্যস্ত, ক্লান্ত হলেও জীবন্ত—ঢাকা তার আপন আলোয় প্রতিদিন জেগে থাকে। ধানমন্ডি, ঢাকা, ১১ অক্টোবর ২০২৫ছবি: মামুন বকসী