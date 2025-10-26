পাঠকের ছবি (২৬ অক্টোবর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
ভোরবেলায় রাস্তার পাশে ফুটে আছে বনফুল। কাঠেরপুল, ধানগড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২৬ অক্টোবর ২০২৫ছবি: রাজু আহমেদ রকি
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সাখাওয়াত হোসেন সুমন
অন্য জলযানের সঙ্গে ভিড়ে মিশে আছে শতবর্ষী স্টিমার পিএস মাহসুদ। নতুন রূপে ফিরছে পিএস মাহসুদ। বুড়িগঙ্গা নদী, ঢাকা, ২৩ অক্টোবর ২০২৫ছবি: হাফিজুন নাহার
204. একাকী বেড়ে ওঠা। নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, সোনাপুর, নোয়াখালী। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাসান ইমাম
205. কাঁচা মাছ রোদে শুকিয়ে শুঁটকি তৈরিতে ব্যস্ত নারী-পুরুষ শ্রমিকেরা। মহিশলুটি, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: ইয়াছিন কবির
206. মাটির রিং বা চাকি নিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে ছুটে চলা। মধ্যপাড়া ভরমোহনী (পালপাড়া), সলংগা, সিরাজগঞ্জ, ২৪ অক্টোবর ২০২৫ছবি: সুমন পাল
হেমন্তে হালকা শীত পড়া শুরু করে। শীতের সকালে তাই তো ভাপা পিঠা বানিয়ে দোকানি ক্রেতাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। ছবিটি মুন্সীগঞ্জের কাঠপট্টি লঞ্চঘাট এলাকা থেকে ২৬ অক্টোবর সকালে তোলাছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
কার্তিকের সকালে গেরস্ত বাড়ির বারান্দায় পড়েছে নরম রোদ। তারই মৃদু উষ্ণতা পেতে বসেছে জোড়া ঘুঘু। গ্রামাঞ্চলে এখনো ‘ঘুঘুর ডাকে অপরাহ্ণে শান্তি আসে মানুষের মনে’। ছবিটি সম্প্রতি নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার ভাবিচা এলাকা থেকে তোলাছবি: সবুজ সরকার