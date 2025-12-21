পাঠকের ছবি (২১ ডিসেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
স্বদেশ-মাতৃভূমি-মানচিত্র—সবার কাছে আবেগের বিষয়। রাজধানীর মিরপুরে প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) ঢাকার প্রধান ফটকের সামনে দৃশ্যমান বাংলাদেশের মানচিত্র। অটোরিকশাচালক জসিম তাঁর গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলার অবস্থান মানচিত্রে দেখে নিচ্ছেন। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
শীতের সকালে হাঁসের দল নিয়ে ছুটে চলা। ছবিটি সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার খাদুলী গ্রাম থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: প্রান্ত কুমার তালুকদার
ভোরের সৈকত। পানি তীরে এসে আবার ফিরে যায়। একটু আগে হেঁটে গেছে একটি কুকুর। তার পায়ের ছাপ রয়ে গেছে। কলাতলী সৈকত, কক্সবাজার। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হা্সান ইমাম
রাতের আলোঝলমলে নগরী। অসংখ্য আলোকবিন্দুর মধ্যে ব্যস্ত সড়কজাল বয়ে নিচ্ছে রাজধানীর নিরবচ্ছিন্ন জীবনের স্পন্দন। মিরপুর, ঢাকাছবি: শেখ ওমর ফারুক
ইটের স্টাম্প আর কাঠের ব্যাটে শৈশবের সেই আনন্দময় ক্রিকেট স্মৃতি, যেখানে হার-জিতের চেয়ে বন্ধুত্বের টানই ছিল সবচেয়ে বেশি মূল্যবান। চকগোবিন্দ, মান্দা, নওগাঁছবি: সুমন পাল
সন্ধ্যার সময় তোলা ছবি। যেন সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তিম হয়ে ওঠেছে আকাশ। কুতুবদিয়া দ্বীপ, কক্সবাজারছবি: আবদুল্লাহ নাজিম আল মামুন
পথের ধারে পিঠা বিক্রি করছেন এক বিক্রেতা। সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সাদিয়া আলম রূপন্তী
শীতকালে গ্রামে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। গ্রামের মুরব্বি শ্রেণির মানুষ দূরদূরান্ত থেকে এসে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে ওয়াজ শোনেন। ওয়াজ মাহফিলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন খাবারের দোকান বসে। তেমনি এক দোকানি এই নারী। পরিবারের ভরণপোষণের নিমিত্তে তিনি নিজেই কেক বিক্রি করেন। পাশের শিশুটি সেই কেক কিনছে। ছবিটি ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, কুমিল্লা সদর দক্ষিণের কলিম্মা মাদ্রাসার মাঠ থেকে তোলাছবি: দেলোয়ার হোসেন