পাঠকের ছবি (২৭ ডিসেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
দেশের সর্বদক্ষিণের অবিচ্ছিন্ন জনপদের নাম শাহপরীর দ্বীপ। নীল আকাশ ও মিয়ানমারের সবুজ পাহাড়ের দেয়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নীল জলরাশির এই সৈকতের মনোমুগ্ধকর রূপ বিমোহিত করবে যে কাউকে। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। শাহপরীর দ্বীপ, টেকনাফ উপজেলা, কক্সবাজারছবি: মো. রায়হানুল হক
রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকের কলেজ হাসপাতালের সামনে গেটের পাশের ফ্লাইওভারের নিচে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে খোলা খাবার। বাসের চাকার সঙ্গে ধুলাবালু উড়ে সেই খাবারে মেশে। সেই খাবার খায় হাসপাতালের রোগীদের আত্মীয়স্বজন। কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ জরুরিছবি: মো. সোয়েব মেজবাহউদ্দিন
ভোরের আলোয় কাদাজলের ভেতর নেমে আসে সাদা বকের দল। ঠোঁট ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে জাগিয়ে তোলে মাঠের নীরবতা। এই জল, এই সকাল আর এই পাখিগুলোই দিনের প্রথম গল্পছবি: উম্মে জান্নাত জ্যোতি
সারি সারি কাঠ বিক্রির জন্য নদীর তীরে জড়ো করে রাখা হয়েছে। নেছারাবাদ, পিরোজপুর, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
শীত মৌসুমে বাঁশের ব্যাপক চাহিদা থাকে। কৃষকেরা বাঁশ দিয়ে জমিতে কুমড়া–জাতীয় ফসলে মাচা করে থাকেন। বিশেষ করে লাউ চাষে ব্যাপক বাঁশের প্রয়োজন পড়ে। সেই চাহিদার জোগান দিতে বেতকার বাঁশের কারবারিরা অনেক বাঁশ এনে মজুত করে রেখেছেন। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলার বেতকার হাট থেকে ২২ ডিসেম্বর দুপুরে তোলা হয়েছেছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
শীতকালে পিঠাপুলির অন্যতম অনুষঙ্গ নারকেল। পথের ধারে নারকেল বিক্রি করছেন এই বিক্রেতা। ধুনট বাজার, বগুড়াছবি: সাদিয়া আলম রূপন্তী
কুয়াশায় মোড়ানো কনকনে শীতের সকালে এক চিলতে আগুনের ওম। শৈশবের এই নির্মল উষ্ণতায় মিশে আছে গ্রামবাংলার নিখাদ আনন্দ ও ভালোবাসা। মধ্যপাড়া ভরমোহনী, সলংগা, সিরাজগঞ্জ, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: সুমন পাল
ভোরের কাদামাটিতে পা ডুবিয়ে তিনি হেঁটে চলেছেন, কাঁধে তুলে নিয়েছেন দিনের সব দায়। জলের ওপর তাঁর ছায়া যেন আরেকটি মানুষ, নীরবে সঙ্গ দেয় পথচলায়। দূরে হলুদ শর্ষে হাসে, জানিয়ে দেয়—এই পথেই জন্ম নেয় জীবনের গল্পছবি: উম্মে জান্নাত জ্যোতি
বিদ্যুতের তারে বসে আছে পাখিগুলো। রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সাদিয়া আলম রূপন্তী