পাঠকের ছবি (১১ ডিসেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
১ / ৭
আমাদের চারপাশে এমন অনেক শিশু আছে, যারা আমাদের মতো হলেও তাদের জীবন আমাদের মতো নয়। ফ্লাডলাইটের আলোর নিচে রাস্তায় বসে খাতা–কলম নিয়ে আপনমনে বর্ণ আঁকছে পথশিশুটি। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। কাজীপাড়া মেট্রোরেল স্টেশনসংলগ্ন, ঢাকাছবি: মো. রায়হানুল হক
২ / ৭
শীতের হালকা কুয়াশা ভেদ করে আসা ভোরের রোদ। রমনা পার্ক, ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: হাফিজুন নাহার
৩ / ৭
গাছটা নেই। কেটে ফেলা হইছে। পাতা আর ফুলে যখন ভরে উঠত, কী যে ভালো লাগত! বেশি ভালো লাগা ছড়ালে তা বেশি দিন টিকে না। গাছ হলে কাটা পড়ে আর মানুষ হলে বুড়িয়ে যায়। চট্টগ্রামছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
৪ / ৭
গ্রামীণ পথে ফসল নিয়ে বাড়ি ফিরছেন এক পরিশ্রমী কৃষক। তাঁর এই শ্রম খাদ্য সুরক্ষায় দেশের অর্থনীতির ভিত্তি মজবুত করে। চৌবিলা, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জছবি: সুমন পাল
৫ / ৭
হাওরে বিকেলে সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়ের দৃশ্য। মিঠামইন উপজেলা, কিশোরগঞ্জ, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: আবু তারেক
৬ / ৭
ভোরের কক্সবাজার। কলাতলী সৈকত, কক্সবাজার। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাসান ইমাম
৭ / ৭
শীত মৌসুমে নদীর পানি কমে যায়। তখন জেলেরা মাছ ধরার জন্য নদীপাড়ের খাড়ি জায়গায় চারদিক দিয়ে বাঁশের বেড়া তৈরি করে তাতে গাছের ডালাপালা ফেলে একটা ঝোপ তৈরি করেন। মাছ এ ঝোপকে নিরাপদ আশ্রয় ভেবে সেখানে এসে বসবাস শুরু করে। জেলেরা ১ মাস পর পর ঝোপ তুলে সে মাছ ধরেন। মোল্লারহাট, কালকিনি, মাদারীপুর, ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ