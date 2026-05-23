পাঠকের ছবি (২৩ মে ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
ধান যারা ফলায়, খড়কুটো যারা বয়ে নিয়ে চলে, তারা বহুতল ভবনের মালিক হয় না। বহুতল ভবনে যারা থাকে, ধান বা খড়কুটোতে তাদের হাতও লাগে না। এ জগতে যারা ধান্দাবাজি করে, তারাই ধনসম্পদের মালিক হয় অনেক সময়! ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
প্রজাপতি প্রকৃতির অনাবিল সুন্দর সৃষ্টি। শহরের প্রান্তে একপশলা বৃষ্টির পর দেখা মেলে এমন চমৎকার প্রজাপতির। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ধানমন্ডি, ঢাকা, ২২ মে ২০২৬ছবি: তাহমিদ হাসান
প্রকৃতির মধ্যে হাঁস মানেই প্রশান্তি, সরলতা আর মায়া। ছবিটি সম্প্রতি যশোর রেলওয়ে স্টেশন থেকে তোলাছবি: রুমা আরা খাতুন
প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে কাব স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত হলো। কাব কার্নিভ্যাল মেধা, মনন ও সৃজনশীলতা বিকাশের এক অনন্য আয়োজন। স্থান: ঢাকা পিটিআই, মিরপুর-১৩, ঢাকা, ২১ মে ২০২৬ছবি: নিশীত কুমার বিশ্বাস
বিদ্যা অমূল্য ধন। আর সেই বিদ্যা বা জ্ঞানকোষ হলো আমাদের পুস্তক। অথচ এ রকম অনেক অসচেতন পুস্তক বিক্রেতা সেই পুস্তকের ওপর এভাবে পা উঠিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। বিষয়টি অনেক দুঃখের। ছবিটি সম্প্রতি ঢাকার নীলক্ষেত এলাকা থেকে তোলা। ছবি: আল আমিন জুয়েল ২০৬. শোভা ছড়াচ্ছে সোনালু বা সোনাইল ফুল। রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জছবি: মানস মাহাতো
প্রকৃতির চাদরে ঢাকা শীতল ছায়া! সেগুনবাগিচা, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: এস এম এম মুসাব্বির উদ্দিন
ক্যাম্পাসে বৃষ্টি মানেই বইয়ের পাতার বাইরে এক জীবন্ত কবিতা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা নাসির উদ্দিন বিশ্বাস গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া থেকেছবি: রুমা আরা খাতুন
ঘাসের ওপর বসে থাকা বা হেঁটে বেড়ানো দর্শনার্থীদের আনাগোনায় এলাকাটি কর্মচঞ্চল থাকে, যার সঙ্গে বিক্রেতা ও রাস্তার আলো মিলে এক প্রাণবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। খিলক্ষেত, ঢাকাছবি: মো. ইমরান খান
শিল্পীরা তুলির রঙে শুধু ছবি আঁকেন না। তাঁরা সাধারণকে অসাধারণ করে তোলেন এবং ফুটিয়ে তোলেন সমাজের অপ্রিয় সত্য। চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ছবি: তামিম নূরানী প্রেমা