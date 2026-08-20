পাঠকের ছবি (২০ আগস্ট ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
১ / ৮
রাস্তার ধারের বিষাদময় জীবন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাছবি: মো. আল মুক্তাদিরু ছাকিন
২ / ৮
যমুনা নদীতে গোধূলি। বাংলাদেশে তার নাম যমুনা, চীনের তিব্বতে তাকে ডাকা হয় ‘ইয়ারলুং সাংপো’, ভারতের অরুণাচলে তার নাম ‘দিহাং বা সিয়াং’, আর আসাম তাকে নাম দিয়েছে ব্রাহ্মপুত্র (জননন্দিত) নাম। যমুনা নদী, জামালপুরছবি: তৌহিদুল ইসলাম
৩ / ৮
কিছু দৃশ্য আমরা শুধু চোখ দিয়ে দেখি না, অনুভবও করি। কার্জন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ছবি: জান্নাতুল মাওয়া তিশা
৪ / ৮
অর্থকরী ফসলের নাম উচ্চারণ করলেই পাট চলে আসে। পাট উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশের মধ্যে ফরিদপুর জেলার নাম বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। প্রতিবছরের মতো এ বছরও ফরিদপুর জেলায় পাটের ফলন ভালো হয়েছে। তাই কৃষকেরাও পাট বেচাকেনার জন্য বেশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ছবিটি ১৫ আগস্ট ২০২৬, ফরিদপুর, ভাঙ্গা, মালিগ্রাম বাজার বাসস্ট্যান্ড–সংলগ্ন থেকে ধারণ করাছবি: ফকির শফি হাসান টুটুল
৫ / ৮
বিকেল মানেই সূর্যাস্তের ভালোবাসা লাল রঙে লেখা না–বলা কবিতা, যা কেবল অনুভব করা যায়। রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জছবি: তানভীর হাসান
৬ / ৮
আকাশ, নদী ও একটি মিষ্টি বিকেলে ত্রিমোহনা অপরূপ সৌন্দর্য। এটি পদ্মা–মেঘনা–ডাকাতিয়া নদীর মিলনস্থল। দেখতে সুন্দর ও নিশ্চুপ হলেও মাঝেমধ্যে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। বড়স্টেশন, চাঁদপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি. মো. আল–আমিন মাসুদ
৭ / ৮
বর্ষার আকাশে শরৎ মেঘের আগমন। ছবিটি কয়েক দিন আগে তোলা। রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ীছবি: ঈশিতা সরকার
৮ / ৮
শূন্যতার দরজায় কড়া নাড়লে, উত্তর হবে নিস্তব্ধতা। রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ছবি: জান্নাতুল মাওয়া তিশা