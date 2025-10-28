ছবি

পাঠকের ছবি (২৮ অক্টোবর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

কৃষিপণ্যের কুশলী বিপণনে থাইরা অসাধারণ পারদর্শী। প্রতি পিস কাঁঠালের কোয়া ৩ বাথ, ১০ পিসের প্যাক ২০ বাথে (এক বাথে বাংলাদেশি চার টাকা) বিক্রি হচ্ছে। এক প্যাকেট কিনলেই পুরো পরিবার কাঁঠালের স্বাদ নিতে পারবে। মান নিশ্চিত হয়ে কেনা যাবে। সাই ইয়াক মহানাক, ডুসিট ডিস্ট্রিক্ট, ব্যাংকক, থাইল্যান্ড, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: মো. আবদুল্লাহ চৌধুরী
রায়গঞ্জ পৌরসভার প্রাণকেন্দ্র ধানগড়া বাজারের পাশ দিয়ে বয়ে চলা ফুলজোড় নদ। রণতীথা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: রাজু আহমেদ রকি
খুব সকালে পাইকারি সবজির হাট বসে। অনেক দূরদূরান্ত থেকে পাইকারেরা আসেন কাঁচা সবজি নিতে। তাঁদেরও খুব তাড়া থাকে। সবজি নিয়ে তাঁরা আবার নিজ নিজ এলাকার বাজার ধরবেন। এখনো শীতের তীব্রতা না পড়লেও শীতের সবজিতে হাট সয়লাব। ধলাগাও পাইকারি সবজি হাট, মুন্সিগঞ্জ, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
মেঘনা নদীতে পণ্য খালাসের অপেক্ষায় একটি জাহাজ। ছবিটি সম্প্রতি মেঘনা নদী থেকে তোলা
ছবি: আল আমিন জুয়েল
আমরা নিজেরাই নদীতে ময়লা ফেলে নদীকে হত্যা করছি। নদী যখন মারা যায়, তখন সেখানে নিজের মতো করে ভবন তুলি। নদীকে বাঁচাতে বাংলাদেশে সরকারিভাবে কোনো কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায় না। ছবিটি রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলার কেশরহাট থেকে সম্প্রতি তোলা
ছবি: মো. আইয়ুব আলী
সবুজ পাতার মধ্যে একগুচ্ছ লাল রঙিন ফুল, এ যেন লাল সবুজের পতাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। ধানগড়া উত্তরপাড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ
ছবি: রাজু আহমেদ রকি
হাওয়াই মিঠাই বিক্রির জন্য দাঁড়িয়ে আছে একটি ছেলে। চান্দিনা বাজার, চান্দিনা, কুমিল্লা, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: ওসমান গনি
যমুনা নদীতে বালু বহন করে নিয়ে যাচ্ছে স্যান্ড বার্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। জেলখানা ঘাট, সিরাজগঞ্জ
ছবি: সুমন পাল
