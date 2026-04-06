পাঠকের ছবি (৬ এপ্রিল ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
প্রকৃতির রং যেন জীবনের নতুন গল্প বলে। প্রকৃতিই শ্রেষ্ঠ নিরাময়কারী। কল্যাণ দীঘি, বালিয়াকান্দি উপজেলা, রাজবাড়ী। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
১৪৩২ বঙ্গাব্দের বিদায়লগ্নে মেহেরপুরের প্রকৃতিতে বইছে শান্ত চৈত্রের সকালের স্নিগ্ধ হাওয়া। বিদায়ী বাংলা বছরের শেষ দিনগুলোতে প্রকৃতি যেন তার সবটুকু রূপ ঢেলে দিয়েছে এই জনপদে। বৃক্ষের ছায়া আর সোনালি সূর্যের আলোয় জেগে ওঠা এ যেন একটুকরো শাশ্বত বাংলাদেশ। ছবিটি ৪ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে তোলাছবি: আশিকুল ইসলাম অনিক
চৈত্রের প্রখর রোদে তপ্ত হয়ে উঠেছে তিলোত্তমা ঢাকা। কাঠফাটা গরমে ক্লান্ত শরীর নিয়ে একটু স্বস্তির খোঁজে সংসদ ভবন এলাকার বড় গাছের শীতল ছায়ায় রিকশায় গা এলিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন চালকেরা। জীবিকার চাকা সচল রাখতে রোদের দাপট মাথায় নিলেও দুপুরের এই প্রহরে যেন শ্রান্তির কাছে হার মেনেছেন নগরের এই শ্রমজীবী মানুষেরা। সংসদ ভবন এলাকা, ঢাকা, ৪ এপ্রিল ২০২৬ছবি: মাহাবুব মাশরাফি
বুড়িগঙ্গার জলে শুধু নৌকা নয়, ভাসে হাজারো গল্প—সংগ্রাম, আশা আর টিকে থাকার লড়াই। ছবিটি রাজধানীর মোহাম্মদুপুর এলাকার বসিলা সেতুর (বুড়িগঙ্গা নদী) ওপর থেকে সম্প্রতি তোলাছবি: এনাম এলাহী মল্লিক
বাগানবিলাসের রঙিন ছোঁয়ায় ক্লান্ত নগরজীবন হয়ে ওঠে জীবন্ত। মোহাম্মদপুর, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: আনিকা তাসনিম
এটি বাংলাদেশের একটি পথের চিত্র। আমাদের দেশটা কত সুন্দর, তা শুধু ভ্রমণ করলেই বোঝা যায়। দেশের প্রতিটি অঞ্চলই কোনো না কোনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত। ছবিটি সম্প্রতি দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট এলাকা থেকে তোলা।ছবি: আল আমিন জুয়েল
এ বছর লেবুর বাজারে আগুন গেছে। আবার চাহিদাও ছিল ব্যাপক। গ্রামের একটি গাছে ব্যাপক লেবুর দৃশ্য দেখা গেছে। মিরাপাড়া, সদর, মুন্সিগঞ্জ, ৬ এপ্রিল ২০২৬ছবি: এম ডি ফিরোজ
আলো নিভে গেলে থেমে থাকে না স্বপ্ন—ঢাকার বিদ্যুৎসংকটে অন্ধকারেই চলছে পড়াশোনা, চলছে লড়াই। মহাখালী, ঢাকাছবি: এস এম এম মুসাব্বির উদ্দিন
আজিমপুর কবরস্থান, প্রতিদিন ভোর হতেই দেখা যায় একদম প্রথম সারিতে বসে থাকা লোকটাকে। কবরের পাশে একটা লাল বেঞ্চে বসে বসে দোয়া–দরুদ পড়েন আর মনের কথাগুলো যেন নীরবে কারও কাছে প্রকাশ করেন। আমরা সবাই একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব। চলে যাওয়ার পর মনে রাখার জন্য কেউ একজন এভাবে বসে থাকবে, এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি কী হতে পারে! ফজিলাতুন্নেছা হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ছবি: মাইফুল জামান ঝুমু